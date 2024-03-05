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≡ Четыре аргумента в пользу временной регистрации - Владелец иностранного автомобиля создаёт петицию против утильсбора и первички
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48717
Четыре аргумента в пользу временной регистрации - Владелец иностранного автомобиля создаёт петицию против утильсбора и первички
Отправлено: 05.03.24 - 17:11
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Дмитрий Бобенко обратился в редакцию «НГ», чтобы найти людей с похожей ситуацией. Он считает, что решить проблему можно, только обратившись к правительству с просьбой вернуть процедуру временной регистрации транспорта.
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m
* mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
127
Re: Четыре аргумента в пользу временной регистрации - Владелец...
Отправлено: 05.03.24 - 21:02
#15
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Странно..., на соседней ветке "7-й миллиардер отказался от российского гражданства - Василий Анисимов" отключено обсуждение этой темы? Есть ли объяснение у редакции по этому поводу?


Там Анисимов попросил и занес. Ну чтобы без хейта.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3834
Re: Четыре аргумента в пользу временной регистрации - Владелец...
Отправлено: 05.03.24 - 21:03
#16
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Василий Анисимов" отключено обсуждение этой темы? Есть ли объяснение у редакции по этому поводу?


Этот материал под рубрикой "реклама"
Реклама не обсуждается.
Только вот что там рекламируется? Как миллиардерам свалить с деньгами из страны, отказавшись от гражданства, и при этом продолжать доить эту страну?
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m
* mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
127
Re: Четыре аргумента в пользу временной регистрации - Владелец...
Отправлено: 05.03.24 - 21:14
#17
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Цитата:
таноми52:
Только вот что там рекламируется?


Там рекламируется румынское гражданство. Я уже искал у себя, у меня предпосылок нет.
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