Отправлено: - 20:30

абике:

Тут не ценовой сговор, тут похоже на мошенничество, то есть получение дохода, ничего не делая, путем применения мнимых сделок с земельными участками, находящимися в собственности гос-ва!

Цитата:Так написано же что закон позволяет это!