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≡ «Не имели и не имеют намерений» - Костанайские строители считают, что надо бороться с аукционными спекулянтами
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48717
«Не имели и не имеют намерений» - Костанайские строители считают, что надо бороться с аукционными спекулянтами
Отправлено: 05.03.24 - 18:18
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Как они себя проявляют, рассказывали сегодня, 5 марта, в палате предпринимателей Костанайской области. Фактически земельные торги с их участием становятся поводом для перепродажи участков втридорога. Главное — законодательство это позволяет.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
73
Re: «Не имели и не имеют намерений» - Костанайские строители...
Отправлено: 05.03.24 - 18:18
#1
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Указанная схема видимо устраивает государственные органы! Но почему по данному вопросу не работает антикоррупционное ведомство? Тут не ценовой сговор, тут похоже на мошенничество, то есть получение дохода, ничего не делая, путем применения мнимых сделок с земельными участками, находящимися в собственности гос-ва!
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1707
Re: «Не имели и не имеют намерений» - Костанайские строители...
Отправлено: 05.03.24 - 20:30
#2
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Цитата:
абике:
Тут не ценовой сговор, тут похоже на мошенничество, то есть получение дохода, ничего не делая, путем применения мнимых сделок с земельными участками, находящимися в собственности гос-ва!

Так написано же что закон позволяет это!
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m
* mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
127
Re: «Не имели и не имеют намерений» - Костанайские строители...
Отправлено: 05.03.24 - 21:11
#3
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Там походу не местные играют на тендерах. Здесь все от местной власти зависит, она вполне может перекрыть таким игрокам кислород, ужесточив те же технические требования.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6745
Re: «Не имели и не имеют намерений» - Костанайские строители...
Отправлено: 05.03.24 - 21:44
#4
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Строй» выкупить право аренды, например, не за 16 млн тенге, которые были итоговой ценой аукциона, а уже за 25 млн.
Кто-нибудь знает в чем прикол такой махинации, написали что прокуроры ничего не имеют против
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4472
Re: «Не имели и не имеют намерений» - Костанайские строители...
Отправлено: 05.03.24 - 21:50
#5
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Цитата:
сайлау курманов:
такой махинации

Раз Закон позволяет это не махинация, а способ извлечения прибыли, что является конечной целью любой предпринимательской деятельности.
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