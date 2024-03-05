Отправлено: - 21:02

ПолиграфЪ Боярышников:

Странно..., на соседней ветке "7-й миллиардер отказался от российского гражданства - Василий Анисимов" отключено обсуждение этой темы? Есть ли объяснение у редакции по этому поводу?

Цитата:Там Анисимов попросил и занес. Ну чтобы без хейта.