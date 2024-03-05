Re: Мы знаем, что население против - премьер-министр о точечной...

Отправлено: - 21:46

Я хотел высказаться ещё по паркингу ЖК "Васильевский". Этим строительным организациям реально не хватает переговорщиков. не таких как сам директор ТОО Марар или его юрист тоже Марар. Одному не хватает терпения и такта,другая вразумительно не может объяснить, что они предполагают сделать на этом месте. Я вот живу в самом центре города в 4 х этажной хрущёвке. Рядом ещё несколько,вполне реальный вариант, чтобы снести и построить несколько этажных домов, тем более двор более чем просторный.Вряд ли кто то захочет переезжать отсюда,но если переговорить с жителями без крика и с каждым по отдельности, дать гарантии , что после строительства дома будет жильё лучше классом в этом же самом доме, уверен в успехе.Просто разговаривать никто не умеет и уровень доверия низкий у жителей к предпринимателям.