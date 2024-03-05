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«Не имели и не имеют намерений» - Костанайские строители считают, что надо бороться с аукционными спекулянтами
«Не имели и не имеют намерений» - Костанайские строители считают, что надо бороться с аукционными спекулянтами
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