Re: Четыре аргумента в пользу временной регистрации - Владелец...

Отправлено: - 18:03

В любой стране Закон какой бы не был суров, это Закон! А тут гражданин РФ и проживает в Костанае, по какому статусу? Он, если имеет вид на жительство, то только на срок 5 или 10 лет по заграничному паспорту, то он приравнивается в правах и обязанностях к гражданину Казахстана в эти сроки, кроме службы а Армии, участия в выборах, работы в госучреждениях! В этой связи, он обязан за авто, зарегистрированное в РФ, проживая в РК, обязан поставить на постоянный учет и снова оплатить утильсбор и первичку! В противном случае, ему надо авто вывезти за пределы РК, там его продать и купить авто, зарегистрированное в Казахстане! Ему нужно доказать в суде, что его права нарушает нормативный акт Правительства! Поэтому ему надо не петицию писать, а нанять адвоката и написать обращение в Конституционный суд РК, и доказать, что его права как лица, имеющего вид на жительство ущемляются нормативным актом Правительства РК! После его обращение рассмотрят в Конституционном суде РК и станет понятно, нарушает его права или нет действующий нормативный акт Правительства!Другого не дано!