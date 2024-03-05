НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Четыре аргумента в пользу временной регистрации - Владелец иностранного автомобиля создаёт петицию против утильсбора и первички
 
 
Страница 1 из 212»
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48717
Четыре аргумента в пользу временной регистрации - Владелец иностранного автомобиля создаёт петицию против утильсбора и первички
Отправлено: 05.03.24 - 17:11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дмитрий Бобенко обратился в редакцию «НГ», чтобы найти людей с похожей ситуацией. Он считает, что решить проблему можно, только обратившись к правительству с просьбой вернуть процедуру временной регистрации транспорта.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14223
Re: Четыре аргумента в пользу временной регистрации - Владелец...
Отправлено: 05.03.24 - 17:11
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ладно. Свалил от войны. Это ваще личное дело. Теперь на счёт унитаза. Катайся, не кто не запрещает, страховка и то. Как и везде. Меняешь гражданство? А вот это самое интересное и начинается. Кто вам сказал что мы союзное государство? Вы многие путаите беларуси и РФ. Казахстан не союзное государство. Что б поменять гражданство нужно побегать.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15165
Re: Четыре аргумента в пользу временной регистрации - Владелец...
Отправлено: 05.03.24 - 17:26
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вроде обосновано расписал
посмотрим услышат ли его в ключе гражданского протеста в виде петиции
или опять у нас к делу присосутся всякие перекупы альфардов и хапуги и начнут на площадях орать
Профайл
самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
601
Re: Четыре аргумента в пользу временной регистрации - Владелец...
Отправлено: 05.03.24 - 17:27
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Процедура, которую требуют от иностранцев сейчас, это полное обоснование автомобиля в РК.


То есть гражданин РФ не может ездить в Казахстане на автомобиле, зарегистрированном на него в РФ? Что за дичь вообще?
А если он приехал из РФ к родне в гости на своей машине? Тоже ее здесь на учет ставить? А грузовой транзит?

Мне кажется, в статье неполная информация.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14223
Четыре аргумента в пользу временной регистрации - Владелец иностранного автомобиля создаёт петицию против утильсбора и первички
Отправлено: 05.03.24 - 17:35
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
самый умный:
Я так понял. Он меняет гражданство и хочет что б его ведро автоматом тоже. Но тут упс. Утильсбор и тд. Он думал что Россия и Казахстан это друзья. Нет. И ещё раз нет. Гимор в документах огромный.
Профайл
лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1472
Re: Четыре аргумента в пользу временной регистрации - Владелец...
Отправлено: 05.03.24 - 17:47
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не проще продать авто там и купить здесь? если планирует остаться
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
73
Re: Четыре аргумента в пользу временной регистрации - Владелец...
Отправлено: 05.03.24 - 18:03
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В любой стране Закон какой бы не был суров, это Закон! А тут гражданин РФ и проживает в Костанае, по какому статусу? Он, если имеет вид на жительство, то только на срок 5 или 10 лет по заграничному паспорту, то он приравнивается в правах и обязанностях к гражданину Казахстана в эти сроки, кроме службы а Армии, участия в выборах, работы в госучреждениях! В этой связи, он обязан за авто, зарегистрированное в РФ, проживая в РК, обязан поставить на постоянный учет и снова оплатить утильсбор и первичку! В противном случае, ему надо авто вывезти за пределы РК, там его продать и купить авто, зарегистрированное в Казахстане! Ему нужно доказать в суде, что его права нарушает нормативный акт Правительства! Поэтому ему надо не петицию писать, а нанять адвоката и написать обращение в Конституционный суд РК, и доказать, что его права как лица, имеющего вид на жительство ущемляются нормативным актом Правительства РК! После его обращение рассмотрят в Конституционном суде РК и станет понятно, нарушает его права или нет действующий нормативный акт Правительства!Другого не дано!
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36368
Re: Четыре аргумента в пользу временной регистрации - Владелец...
Отправлено: 05.03.24 - 18:15
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Настоящий русский человек!
Только уважение.
Не захотел идти на войну.
Вот есть же такие люди!
В этом ничего не понимаю, но удачи!
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14223
Re: Четыре аргумента в пользу временной регистрации - Владелец...
Отправлено: 05.03.24 - 18:36
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

Нет. Я знаю русских людей. Они идут на войну. Этот чистый россиянин думает что вот он приехал к нам в кз, как в Африку. И щас замутить питицию, подымет тут аборигенов местных и все решится. Они о нас думают очень низко я знаю.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9886
Re: Четыре аргумента в пользу временной регистрации - Владелец...
Отправлено: 05.03.24 - 19:13
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
----После начала войны----какой войны ?Где идет ???
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6745
Re: Четыре аргумента в пользу временной регистрации - Владелец...
Отправлено: 05.03.24 - 19:17
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Крутят,вертят,диктуют что хотят. Раньше при союзе в любой точке огромной страны можно было встать на временный учёт и это без компьютеров и интернета. Казалось,последние должны облегчить учет и слежку за любым транспортом и гражданином, очевидно что сами чиновники усложняют,запрещают и вымогают оплату по малюсенькому поводу
Профайл Посетить вебсайт
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36368
Четыре аргумента в пользу временной регистрации - Владелец иностранного автомобиля создаёт петицию против утильсбора и первички
Отправлено: 05.03.24 - 19:30
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
И щас замутить питицию, подымет

Ну чего то старается, молодец.
Не так же например, как тов. Воронин, жизнь проживет, оглянется, а жил то в сущности в грязи..
Профайл
Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
18
Re: Четыре аргумента в пользу временной регистрации - Владелец...
Отправлено: 05.03.24 - 19:39
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да у нас много омаральных типов, и предателей разношёрстных , и просто мальчишей плохишей. А Воронин Человек! С бегунком подъюпошным не сравнивайте. Это мамина гордость! :-P
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1707
Четыре аргумента в пользу временной регистрации - Владелец иностранного автомобиля создаёт петицию против утильсбора и первички
Отправлено: 05.03.24 - 20:07
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дмитрий БОБЕНКО родился в Казахстане, но в связи с лечением долго жил в России, принял гражданство этой страны. После начала войны переехал в Костанай.

Источник:
И что? За нарушение законов РК штраф и депортация с запретом на въезд на 5 лет! Цитата:
абике:
В любой стране Закон какой бы не был суров, это Закон! А тут гражданин РФ и проживает в Костанае, по какому статусу?

Засланный казачёк!
Цитата:
Vit:
Ладно. Свалил от войны. Это ваще личное дело.

Как таг? А интересы и подорванный авторитет Путина кто будет защищать?

[Исправлено: Gljuk, 05.03.2024 - 20:11]
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1707
Четыре аргумента в пользу временной регистрации - Владелец иностранного автомобиля создаёт петицию против утильсбора и первички
Отправлено: 05.03.24 - 20:15
#14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
7-й миллиардер отказался от российского гражданства - Василий Анисимов

Источник:

Странно..., на соседней ветке "7-й миллиардер отказался от российского гражданства - Василий Анисимов" отключено обсуждение этой темы? Есть ли объяснение у редакции по этому поводу?

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 05.03.2024 - 21:31]
Профайл
Страница 1 из 212»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 48, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 48
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS