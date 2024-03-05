Четыре аргумента в пользу временной регистрации - Владелец иностранного автомобиля создаёт петицию против утильсбора и первички
Отправлено: 05.03.24 - 17:11
Дмитрий Бобенко обратился в редакцию «НГ», чтобы найти людей с похожей ситуацией. Он считает, что решить проблему можно, только обратившись к правительству с просьбой вернуть процедуру временной регистрации транспорта. Читать новость
Ладно. Свалил от войны. Это ваще личное дело. Теперь на счёт унитаза. Катайся, не кто не запрещает, страховка и то. Как и везде. Меняешь гражданство? А вот это самое интересное и начинается. Кто вам сказал что мы союзное государство? Вы многие путаите беларуси и РФ. Казахстан не союзное государство. Что б поменять гражданство нужно побегать.
Процедура, которую требуют от иностранцев сейчас, это полное обоснование автомобиля в РК.
То есть гражданин РФ не может ездить в Казахстане на автомобиле, зарегистрированном на него в РФ? Что за дичь вообще? А если он приехал из РФ к родне в гости на своей машине? Тоже ее здесь на учет ставить? А грузовой транзит?
В любой стране Закон какой бы не был суров, это Закон! А тут гражданин РФ и проживает в Костанае, по какому статусу? Он, если имеет вид на жительство, то только на срок 5 или 10 лет по заграничному паспорту, то он приравнивается в правах и обязанностях к гражданину Казахстана в эти сроки, кроме службы а Армии, участия в выборах, работы в госучреждениях! В этой связи, он обязан за авто, зарегистрированное в РФ, проживая в РК, обязан поставить на постоянный учет и снова оплатить утильсбор и первичку! В противном случае, ему надо авто вывезти за пределы РК, там его продать и купить авто, зарегистрированное в Казахстане! Ему нужно доказать в суде, что его права нарушает нормативный акт Правительства! Поэтому ему надо не петицию писать, а нанять адвоката и написать обращение в Конституционный суд РК, и доказать, что его права как лица, имеющего вид на жительство ущемляются нормативным актом Правительства РК! После его обращение рассмотрят в Конституционном суде РК и станет понятно, нарушает его права или нет действующий нормативный акт Правительства!Другого не дано!
Нет. Я знаю русских людей. Они идут на войну. Этот чистый россиянин думает что вот он приехал к нам в кз, как в Африку. И щас замутить питицию, подымет тут аборигенов местных и все решится. Они о нас думают очень низко я знаю.
Крутят,вертят,диктуют что хотят. Раньше при союзе в любой точке огромной страны можно было встать на временный учёт и это без компьютеров и интернета. Казалось,последние должны облегчить учет и слежку за любым транспортом и гражданином, очевидно что сами чиновники усложняют,запрещают и вымогают оплату по малюсенькому поводу
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