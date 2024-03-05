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Известный российский юморист Максим Галкин отреагировал на обстрел Одессы страной-оккупантом РФ, во время которого вражеский дрон попал в многоэтажку и забрал жизни 12 человек. Галкин, который публично осуждает кровавое вторжение РФ в Украину, признался, как ему больно, когда Россия обстреливает его родной город, где он провел все свое детство, ходил в школу и учил украинский язык"Одесса – это мое детство. В Одессе в школе я учил с первого класса украинский язык. И те знания о языке, которые у меня остались до сих пор, это тоже мое одесское детство. Но мне, наверное, можно упрекнуть, что я не скучаю публично по всем погибшим детям в мире. Но каждый удар по Одессе попадает в сердце. Одесса, я всем сердцем с тобой. Мои глубокие соболезнования семьям погибших. Очень горько от бессилия. Но суд Божий еще никто не отменял", - написал Галкин на своей странице в Іnstagram.