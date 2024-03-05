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≡ «Не имели и не имеют намерений» - Костанайские строители считают, что надо бороться с аукционными спекулянтами
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48717
«Не имели и не имеют намерений» - Костанайские строители считают, что надо бороться с аукционными спекулянтами
Отправлено: 05.03.24 - 18:18
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Как они себя проявляют, рассказывали сегодня, 5 марта, в палате предпринимателей Костанайской области. Фактически земельные торги с их участием становятся поводом для перепродажи участков втридорога. Главное — законодательство это позволяет.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
73
Re: «Не имели и не имеют намерений» - Костанайские строители...
Отправлено: 05.03.24 - 18:18
#1
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Указанная схема видимо устраивает государственные органы! Но почему по данному вопросу не работает антикоррупционное ведомство? Тут не ценовой сговор, тут похоже на мошенничество, то есть получение дохода, ничего не делая, путем применения мнимых сделок с земельными участками, находящимися в собственности гос-ва!
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