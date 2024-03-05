Re: «Не имели и не имеют намерений» - Костанайские строители...

Отправлено: - 18:18

Указанная схема видимо устраивает государственные органы! Но почему по данному вопросу не работает антикоррупционное ведомство? Тут не ценовой сговор, тут похоже на мошенничество, то есть получение дохода, ничего не делая, путем применения мнимых сделок с земельными участками, находящимися в собственности гос-ва!