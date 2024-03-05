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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 175 из 175«1...173174175
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36367
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.03.24 - 17:35
#2611
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Зато Крым их..


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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14221
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.03.24 - 17:39
#2612
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Цитата:
abaika95:
Если Украина уйдёт в Венгрию, польшу. То можно забыть украинские песни и язык. Если Украина будет под РФ то будет украинские школы, песни. И Крым будет общий.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36367
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.03.24 - 17:41
#2613
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Ужос.
Когда русские стали такими, или всегда были?


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36367
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.03.24 - 17:44
#2614
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Стабильность, она такая



Так выглядят 20 лет стабильности – это туалеты прямого падения в Архангельске, где больше четверти городских домов не подключены к центральной канализации. Чиновники называют такие дома неблагоустроенными. Хотя по факту они аварийные, и расселить их обещают много лет. Ну, ничего. Когда Путин пойдёт на свой второй шестой срок – наверняка начнёт предвыборную программу с обещания вытащить людей из трущоб.

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36367
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.03.24 - 17:48
#2615
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Этих Героев после войны будет миллиона три.




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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36367
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.03.24 - 17:52
#2616
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Это Россия или Иран?


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36367
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.03.24 - 17:54
#2617
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Нищета россиян
Потому за бабки приходится воевать идти?

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36367
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.03.24 - 18:02
#2618
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Осторожно, это Россия


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36367
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.03.24 - 18:06
#2619
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Россия планирует создать 8ми миллионную армию нищих и бомжей по видимому


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36367
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.03.24 - 18:09
#2620
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Мда уж..
Поражаюсь просто людям, которых я когда то знал, которые жили тут и внезапно стали какими то Чикатилами..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36367
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.03.24 - 18:10
#2621
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Сегодняшняя стратегия.



🤡Вот такой плакат «Лучшие русские стратеги и полководцы» повесили в воронежском лицее: в самом центре — великий геостратег Путин, сразу за ним — Сталин.Из военных достижений Путина мы можем припомнить разве что настолько успешно усмирённую Чечню, что ей уже 20 лет подряд многомиллиардные репарации выплачивать приходится. Ну и, конечно, расширившееся НАТО и Киев за три дня, который путинская армия берёт уже третий год
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36367
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.03.24 - 18:23
#2622
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Известный российский юморист Максим Галкин отреагировал на обстрел Одессы страной-оккупантом РФ, во время которого вражеский дрон попал в многоэтажку и забрал жизни 12 человек. Галкин, который публично осуждает кровавое вторжение РФ в Украину, признался, как ему больно, когда Россия обстреливает его родной город, где он провел все свое детство, ходил в школу и учил украинский язык



"Одесса – это мое детство. В Одессе в школе я учил с первого класса украинский язык. И те знания о языке, которые у меня остались до сих пор, это тоже мое одесское детство. Но мне, наверное, можно упрекнуть, что я не скучаю публично по всем погибшим детям в мире. Но каждый удар по Одессе попадает в сердце. Одесса, я всем сердцем с тобой. Мои глубокие соболезнования семьям погибших. Очень горько от бессилия. Но суд Божий еще никто не отменял", - написал Галкин на своей странице в Іnstagram.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36367
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.03.24 - 18:28
#2623
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Ну и украинцы, они да, вынуждены мстить..


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