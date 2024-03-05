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Четыре аргумента в пользу временной регистрации - Владелец иностранного автомобиля создаёт петицию против утильсбора и первички
Четыре аргумента в пользу временной регистрации - Владелец иностранного автомобиля создаёт петицию против утильсбора и первички
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48717
Четыре аргумента в пользу временной регистрации - Владелец иностранного автомобиля создаёт петицию против утильсбора и первички
Отправлено: 05.03.24 - 17:11
Дмитрий Бобенко обратился в редакцию «НГ», чтобы найти людей с похожей ситуацией. Он считает, что решить проблему можно, только обратившись к правительству с просьбой вернуть процедуру временной регистрации транспорта.
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Re: Четыре аргумента в пользу временной регистрации - Владелец...
Отправлено: 05.03.24 - 17:11
Ладно. Свалил от войны. Это ваще личное дело. Теперь на счёт унитаза. Катайся, не кто не запрещает, страховка и то. Как и везде. Меняешь гражданство? А вот это самое интересное и начинается. Кто вам сказал что мы союзное государство? Вы многие путаите беларуси и РФ. Казахстан не союзное государство. Что б поменять гражданство нужно побегать.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15165
Re: Четыре аргумента в пользу временной регистрации - Владелец...
Отправлено: 05.03.24 - 17:26
вроде обосновано расписал
посмотрим услышат ли его в ключе гражданского протеста в виде петиции
или опять у нас к делу присосутся всякие перекупы альфардов и хапуги и начнут на площадях орать
посмотрим услышат ли его в ключе гражданского протеста в виде петиции
или опять у нас к делу присосутся всякие перекупы альфардов и хапуги и начнут на площадях орать
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Хрустанай
- Регистрация:
- 04.02.13
- Сообщений:
- 601
Re: Четыре аргумента в пользу временной регистрации - Владелец...
Отправлено: 05.03.24 - 17:27
Цитата:
То есть гражданин РФ не может ездить в Казахстане на автомобиле, зарегистрированном на него в РФ? Что за дичь вообще?
А если он приехал из РФ к родне в гости на своей машине? Тоже ее здесь на учет ставить? А грузовой транзит?
Мне кажется, в статье неполная информация.
Процедура, которую требуют от иностранцев сейчас, это полное обоснование автомобиля в РК.
То есть гражданин РФ не может ездить в Казахстане на автомобиле, зарегистрированном на него в РФ? Что за дичь вообще?
А если он приехал из РФ к родне в гости на своей машине? Тоже ее здесь на учет ставить? А грузовой транзит?
Мне кажется, в статье неполная информация.
Четыре аргумента в пользу временной регистрации - Владелец иностранного автомобиля создаёт петицию против утильсбора и первички
Отправлено: 05.03.24 - 17:35
Цитата:
самый умный:Я так понял. Он меняет гражданство и хочет что б его ведро автоматом тоже. Но тут упс. Утильсбор и тд. Он думал что Россия и Казахстан это друзья. Нет. И ещё раз нет. Гимор в документах огромный.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.11.16
- Сообщений:
- 1472
Re: Четыре аргумента в пользу временной регистрации - Владелец...
Отправлено: 05.03.24 - 17:47
не проще продать авто там и купить здесь? если планирует остаться
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 73
Re: Четыре аргумента в пользу временной регистрации - Владелец...
Отправлено: 05.03.24 - 18:03
В любой стране Закон какой бы не был суров, это Закон! А тут гражданин РФ и проживает в Костанае, по какому статусу? Он, если имеет вид на жительство, то только на срок 5 или 10 лет по заграничному паспорту, то он приравнивается в правах и обязанностях к гражданину Казахстана в эти сроки, кроме службы а Армии, участия в выборах, работы в госучреждениях! В этой связи, он обязан за авто, зарегистрированное в РФ, проживая в РК, обязан поставить на постоянный учет и снова оплатить утильсбор и первичку! В противном случае, ему надо авто вывезти за пределы РК, там его продать и купить авто, зарегистрированное в Казахстане! Ему нужно доказать в суде, что его права нарушает нормативный акт Правительства! Поэтому ему надо не петицию писать, а нанять адвоката и написать обращение в Конституционный суд РК, и доказать, что его права как лица, имеющего вид на жительство ущемляются нормативным актом Правительства РК! После его обращение рассмотрят в Конституционном суде РК и станет понятно, нарушает его права или нет действующий нормативный акт Правительства!Другого не дано!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 36367
Re: Четыре аргумента в пользу временной регистрации - Владелец...
Отправлено: 05.03.24 - 18:15
Настоящий русский человек!
Только уважение.
Не захотел идти на войну.
Вот есть же такие люди!
В этом ничего не понимаю, но удачи!
Только уважение.
Не захотел идти на войну.
Вот есть же такие люди!
В этом ничего не понимаю, но удачи!
Re: Четыре аргумента в пользу временной регистрации - Владелец...
Отправлено: 05.03.24 - 18:36
Цитата:
Нет. Я знаю русских людей. Они идут на войну. Этот чистый россиянин думает что вот он приехал к нам в кз, как в Африку. И щас замутить питицию, подымет тут аборигенов местных и все решится. Они о нас думают очень низко я знаю.
111:
Нет. Я знаю русских людей. Они идут на войну. Этот чистый россиянин думает что вот он приехал к нам в кз, как в Африку. И щас замутить питицию, подымет тут аборигенов местных и все решится. Они о нас думают очень низко я знаю.
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