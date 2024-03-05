Так выглядят 20 лет стабильности – это туалеты прямого падения в Архангельске, где больше четверти городских домов не подключены к центральной канализации. Чиновники называют такие дома неблагоустроенными. Хотя по факту они аварийные, и расселить их обещают много лет. Ну, ничего. Когда Путин пойдёт на свой второй шестой срок – наверняка начнёт предвыборную программу с обещания вытащить людей из трущоб.
🤡Вот такой плакат «Лучшие русские стратеги и полководцы» повесили в воронежском лицее: в самом центре — великий геостратег Путин, сразу за ним — Сталин.Из военных достижений Путина мы можем припомнить разве что настолько успешно усмирённую Чечню, что ей уже 20 лет подряд многомиллиардные репарации выплачивать приходится. Ну и, конечно, расширившееся НАТО и Киев за три дня, который путинская армия берёт уже третий год
Известный российский юморист Максим Галкин отреагировал на обстрел Одессы страной-оккупантом РФ, во время которого вражеский дрон попал в многоэтажку и забрал жизни 12 человек. Галкин, который публично осуждает кровавое вторжение РФ в Украину, признался, как ему больно, когда Россия обстреливает его родной город, где он провел все свое детство, ходил в школу и учил украинский язык
"Одесса – это мое детство. В Одессе в школе я учил с первого класса украинский язык. И те знания о языке, которые у меня остались до сих пор, это тоже мое одесское детство. Но мне, наверное, можно упрекнуть, что я не скучаю публично по всем погибшим детям в мире. Но каждый удар по Одессе попадает в сердце. Одесса, я всем сердцем с тобой. Мои глубокие соболезнования семьям погибших. Очень горько от бессилия. Но суд Божий еще никто не отменял", - написал Галкин на своей странице в Іnstagram.
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