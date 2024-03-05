Отправлено: - 14:56

Vit:

С одной С одной стороны вроде надо. С другой не надо) читаем мигранты в РФ. Увольняются учителя. Учить того кто не хочет без смыслено. Дети мигрантов не хотят учится.

Цитата:Что бы не было мигрантов надо работать самим россиянам..н они ведь не работники...пьянки гулянки..