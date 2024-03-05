Re: «Не боишься один таксовать ночью?» - Подробности дела о...

Отправлено: - 14:36

Это дармоеды-преступники! Причем трусливые по сути: когда попались, стали прикрываться детьми, отсутствием работы, денег, ума! Но деньги на выпивку у них есть всегда! Туртаеву реально светит 6 лет лсв и лишение родительских прав! Такой папаша, ребенку сломает жизнь! Потерпевший до сих пор в шоке и отвечает невнятно: му-му! Второму за прикосновенность к преступлению-исправительные работы!