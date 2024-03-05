НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Не боишься один таксовать ночью?» - Подробности дела о грабеже и вынужденном столкновении с полицейской машиной стали известны в суде Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48713
«Не боишься один таксовать ночью?» - Подробности дела о грабеже и вынужденном столкновении с полицейской машиной стали известны в суде Костаная
Отправлено: 05.03.24 - 13:50
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Потерпевший рассказал, что Туртаев, угрожая ножом, вымогал у него деньги. Узнав, что у водителя с собой только 3000 тенге, грабитель сказал, что этого недостаточно, и потребовал позвонить близким с просьбой перечислить 20 000 тенге.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14213
Re: «Не боишься один таксовать ночью?» - Подробности дела о...
Отправлено: 05.03.24 - 13:50
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я сыну подарил автомобиль. Не дорогой но для молодого парня норм. Он учится и понятно хочет деньги на разные расходы. Иногда таксует. Поэтому прошу судью сурово наказать этих уродов. Которые хотели молодого парня ограбить. Пусть они пару лет поселяд 6а зоне. Подумают.
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1373
«Не боишься один таксовать ночью?» - Подробности дела о грабеже и вынужденном столкновении с полицейской машиной стали известны в суде Костаная
Отправлено: 05.03.24 - 13:53
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Пусть они пару лет

Да он счастлив будет если пару лет дадут! 6-7 надо
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
71
Re: «Не боишься один таксовать ночью?» - Подробности дела о...
Отправлено: 05.03.24 - 14:36
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это дармоеды-преступники! Причем трусливые по сути: когда попались, стали прикрываться детьми, отсутствием работы, денег, ума! Но деньги на выпивку у них есть всегда! Туртаеву реально светит 6 лет лсв и лишение родительских прав! Такой папаша, ребенку сломает жизнь! Потерпевший до сих пор в шоке и отвечает невнятно: му-му! Второму за прикосновенность к преступлению-исправительные работы!
Профайл
сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6742
Re: «Не боишься один таксовать ночью?» - Подробности дела о...
Отправлено: 05.03.24 - 15:18
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судья Жасулан КАБЫШ долго выяснял причастность Сабурова к преступлению
Зачем? Обоих за шкирку и на зону по пять лет каждому. Возможно, кто-то напрягается за этот типаж, мол был пьяным и спал
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 45, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 44
Зарегистрированные пользователи: Добринцофф

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS