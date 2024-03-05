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"Совершила аморальный поступок": воспитателя костанайского детского сада уволили после видео в соцсети
"Совершила аморальный поступок": воспитателя костанайского детского сада уволили после видео в соцсети
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48713
"Совершила аморальный поступок": воспитателя костанайского детского сада уволили после видео в соцсети
Отправлено: 05.03.24 - 12:16
В социальных сетях появилось видео, где воспитатель детского сада ударила сидящую за столом девочку. Отмечается, что педагога вывело из себя то, что ребенок уронил ложку во время обеда. Воспитателя за аморальное поведение уволили по статье.
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Re: "Совершила аморальный поступок": воспитателя...
Отправлено: 05.03.24 - 12:16
А знаите какой вывод из видео. Только настоящие мужчины должны забирать детей из садика. Мама не увидет. Я лично забрал, в школу до рукой водил. Ребёнок только папе признается что идёт что то не так.
"Совершила аморальный поступок": воспитателя костанайского детского сада уволили после видео в соцсети
Отправлено: 05.03.24 - 12:33
Захожу в садик. Открываю дверь, ребёнок сидит за столом. Увидя меня сразу бежит. Папа. Это и есть счастье. Одеваем. Уходим. Но мужской глаз не обмануть. Оцениваем в че одета воспитатель, есть ли лифчик, фигура. Как относится к ребёнку. Мужчина видет то что не увидет женщина.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 26175
"Совершила аморальный поступок": воспитателя костанайского детского сада уволили после видео в соцсети
Отправлено: 05.03.24 - 12:49
Цитата:
Был, на ней?...
Vit:
есть ли лифчик,
есть ли лифчик,
Был, на ней?...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 22128
Re: "Совершила аморальный поступок": воспитателя...
Отправлено: 05.03.24 - 13:05
Цитата:
Так можно растеряться, и ребенка забрать забыть
drakon:
Был, на ней?.
Был, на ней?.
Так можно растеряться, и ребенка забрать забыть
Re: "Совершила аморальный поступок": воспитателя...
Отправлено: 05.03.24 - 13:17
Цитата:
Носки почему то другие напялил. Со звёздочками. Жена сказала что это такое? Я говорю откуда я знаю че было в шкавчике то и надел) короче носки чужие. Она потом вернула.
maxsaf:
Так можно растеряться, и ребенка забрать забыть
Так можно растеряться, и ребенка забрать забыть
Носки почему то другие напялил. Со звёздочками. Жена сказала что это такое? Я говорю откуда я знаю че было в шкавчике то и надел) короче носки чужие. Она потом вернула.
k
(Пользователи)
- Регистрация:
- 05.03.24
- Сообщений:
- 2
Re: "Совершила аморальный поступок": воспитателя...
Отправлено: 05.03.24 - 13:27
И это не первый случай. В этой же группе этот же воспитатель ещё ударила мальчика
L
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.02.13
- Сообщений:
- 357
Re: "Совершила аморальный поступок": воспитателя...
Отправлено: 05.03.24 - 14:15
хвалённый садик...
ФИО и фото надо в таких делах, если уже признали виновной. Чтобы не постарадали дети в других (например, частных) садах.
ФИО и фото надо в таких делах, если уже признали виновной. Чтобы не постарадали дети в других (например, частных) садах.
"Совершила аморальный поступок": воспитателя костанайского детского сада уволили после видео в соцсети
Отправлено: 05.03.24 - 14:42
Цитата:
Lamka:С одной С одной стороны вроде надо. С другой не надо) читаем мигранты в РФ. Увольняются учителя. Учить того кто не хочет без смыслено. Дети мигрантов не хотят учится. Хотят насиловать. Опг. Они застряли в 90х.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1704
Re: "Совершила аморальный поступок": воспитателя...
Отправлено: 05.03.24 - 14:56
Цитата:
Что бы не было мигрантов надо работать самим россиянам..н они ведь не работники...пьянки гулянки..
Vit:
С одной С одной стороны вроде надо. С другой не надо) читаем мигранты в РФ. Увольняются учителя. Учить того кто не хочет без смыслено. Дети мигрантов не хотят учится.
С одной С одной стороны вроде надо. С другой не надо) читаем мигранты в РФ. Увольняются учителя. Учить того кто не хочет без смыслено. Дети мигрантов не хотят учится.
Что бы не было мигрантов надо работать самим россиянам..н они ведь не работники...пьянки гулянки..
"Совершила аморальный поступок": воспитателя костанайского детского сада уволили после видео в соцсети
Отправлено: 05.03.24 - 15:02
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: работники...пьянки гулянки..Это вам америкосы внушили. Наверно думаите что это мигранты кремль построили. Море выкопали. Казахи Адам и Ева. И тд.
k
(Пользователи)
- Регистрация:
- 05.03.24
- Сообщений:
- 2
"Совершила аморальный поступок": воспитателя костанайского детского сада уволили после видео в соцсети
Отправлено: 05.03.24 - 15:03
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