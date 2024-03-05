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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15159
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.03.24 - 10:39
Цитата:
был один на всю страну 140 млн русский кто пытался коррупцию победить
сгноили в тюрьме
менталитет у русских такой и воровать это у них в крови получается? Цитата:
не хочу тебя огорчать))))
но при ионенко переименования в рудном будут массовыми)
к концу года увидишь)
maxsaf:
Навальный не тем, чем надо, занимался
Навальный не тем, чем надо, занимался
был один на всю страну 140 млн русский кто пытался коррупцию победить
сгноили в тюрьме
менталитет у русских такой и воровать это у них в крови получается? Цитата:
maxsaf:
Ага, в рудном что-то там хотели переименовать, аким замусолил дело опросами.
Ага, в рудном что-то там хотели переименовать, аким замусолил дело опросами.
не хочу тебя огорчать))))
но при ионенко переименования в рудном будут массовыми)
к концу года увидишь)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.03.24 - 10:40
Цитата:
Их конфискуют))
Цитата:
Она почву готовит, все по плану
Цитата:
См. выше Повальная коррупция
abaika95:
а че готовится? мои хаты как стояли в чб так и стоят я как доил россиян так и будут доить)) у меня ничего не изменится)
а че готовится? мои хаты как стояли в чб так и стоят я как доил россиян так и будут доить)) у меня ничего не изменится)
Их конфискуют))
Цитата:
abaika95:
ну и кто в этом случае дурак? только симонян и ее хозяин))
ну и кто в этом случае дурак? только симонян и ее хозяин))
Она почву готовит, все по плану
Цитата:
abaika95:
они все чудесным образом то уголовки то от административки отмазываются кiк тiк не подскажешь?)
они все чудесным образом то уголовки то от административки отмазываются кiк тiк не подскажешь?)
См. выше Повальная коррупция
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.03.24 - 10:41
Цитата:
Ну и как переименуют Рудный к концу года?
abaika95:
не хочу тебя огорчать)))) но при ионенко переименования в рудном будут массовыми) к концу года увидишь
не хочу тебя огорчать)))) но при ионенко переименования в рудном будут массовыми) к концу года увидишь
Ну и как переименуют Рудный к концу года?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.03.24 - 10:43
Цитата:
Мне реально в начале деятельности ФБК даже нравилось то, чем они занимались. Там прямо и открыто писали на сайте: тендер такой то, сумма такая то, украсть хотели столько то, тендер отменён. Реальные дела были.
abaika95:
был один на всю страну 140 млн русский кто пытался коррупцию победить сгноили в тюрьме
был один на всю страну 140 млн русский кто пытался коррупцию победить сгноили в тюрьме
Мне реально в начале деятельности ФБК даже нравилось то, чем они занимались. Там прямо и открыто писали на сайте: тендер такой то, сумма такая то, украсть хотели столько то, тендер отменён. Реальные дела были.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15159
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.03.24 - 10:44
Цитата:
да ты плохо знаешь россию я смотрю) и в законодательстве плаваешь)
у порошенко завод под липецком не отбирали пока его армия на донбассе "русских убивала" а ты тут про какието хаты))
Цитата:
ну опять же КТО В ЭТОМ СЛУЧАЕ ДУРАК?))
россия вон готовила почву в украине
так подготовила что русские танки в первый же день жечь начали Цитата:
повальная коррупция в уганде и россии
а у нас политика такая
см выше про токаева)
maxsaf:
Их конфискуют))
Их конфискуют))
да ты плохо знаешь россию я смотрю) и в законодательстве плаваешь)
у порошенко завод под липецком не отбирали пока его армия на донбассе "русских убивала" а ты тут про какието хаты))
Цитата:
maxsaf:
Она почву готовит, все по плану
Она почву готовит, все по плану
ну опять же КТО В ЭТОМ СЛУЧАЕ ДУРАК?))
россия вон готовила почву в украине
так подготовила что русские танки в первый же день жечь начали Цитата:
maxsaf:
См. выше Повальная коррупция
См. выше Повальная коррупция
повальная коррупция в уганде и россии
а у нас политика такая
см выше про токаева)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15159
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.03.24 - 10:46
Цитата:
все может быть)
Цитата:
а потом русские олигархи посадили такого замечательного человека
навальный кстати украинец да а не русский
maxsaf:
Ну и как переименуют Рудный к концу года?
Ну и как переименуют Рудный к концу года?
все может быть)
Цитата:
maxsaf:
Реальные дела были.
Реальные дела были.
а потом русские олигархи посадили такого замечательного человека
навальный кстати украинец да а не русский
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.03.24 - 10:47
Цитата:
Не имеет значения, потому что в военное время законы совсем по другому работают. Там же решили забирать имущество у тех, кто армию дискредитирует. В мирное время такое даже в голову бы не пришло.
abaika95:
законодательстве плаваешь)
законодательстве плаваешь)
Не имеет значения, потому что в военное время законы совсем по другому работают. Там же решили забирать имущество у тех, кто армию дискредитирует. В мирное время такое даже в голову бы не пришло.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.03.24 - 10:47
Цитата:
Ага, как Кызылжар, да?))
abaika95:
все может быть)
все может быть)
Ага, как Кызылжар, да?))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.03.24 - 10:48
Цитата:
Так он в политику полез. А там все по взрослому. Зеленский тоже сначала не знал этого.
abaika95:
а потом русские олигархи посадили такого замечательного человека
а потом русские олигархи посадили такого замечательного человека
Так он в политику полез. А там все по взрослому. Зеленский тоже сначала не знал этого.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15159
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.03.24 - 10:50
Цитата:
так я не гражданин россии
мне плевать кто у них там их армию дискредитирует и кого они во враги народа записывают)
темболее я же не дурак
в обществе таких прекрасных россиян оформлять квартиры на свое имя))
там комар носа не подточит) навальынй бы мог вывести меня на чистую воду вот
но убили
maxsaf:
Там же решили забирать имущество у тех, кто армию дискредитирует. В мирное время такое даже в голову бы не пришло.
Там же решили забирать имущество у тех, кто армию дискредитирует. В мирное время такое даже в голову бы не пришло.
так я не гражданин россии
мне плевать кто у них там их армию дискредитирует и кого они во враги народа записывают)
темболее я же не дурак
в обществе таких прекрасных россиян оформлять квартиры на свое имя))
там комар носа не подточит) навальынй бы мог вывести меня на чистую воду вот
но убили
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.03.24 - 10:51
Цитата:
Свято место пусто не бывает, найдется другой и выведет
Цитата:
Тем более, даже не спросят
abaika95:
навальынй бы мог вывести меня на чистую воду вот но убили
навальынй бы мог вывести меня на чистую воду вот но убили
Свято место пусто не бывает, найдется другой и выведет
Цитата:
abaika95:
так я не гражданин россии
так я не гражданин россии
Тем более, даже не спросят
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15159
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.03.24 - 10:53
Цитата:
кызылжар это петропавловск там дело уже решеное
сарыбай будет
лисаковску вот надо чето придуматьЦитата:
зеленский навалял 300 тыс русских
за его страну впряглись финансовые воротилы мира (и твои хозяева кстати)
все бы так в политике не разбирались)))
еще тут надо посмотреть как путин умудрился вообще 3 срока просидеть президентом если он такой не умный допустив у себя под носом украину))
maxsaf:
Ага, как Кызылжар, да?
Ага, как Кызылжар, да?
кызылжар это петропавловск там дело уже решеное
сарыбай будет
лисаковску вот надо чето придуматьЦитата:
maxsaf:
Так он в политику полез. А там все по взрослому. Зеленский тоже сначала не знал этого.
Так он в политику полез. А там все по взрослому. Зеленский тоже сначала не знал этого.
зеленский навалял 300 тыс русских
за его страну впряглись финансовые воротилы мира (и твои хозяева кстати)
все бы так в политике не разбирались)))
еще тут надо посмотреть как путин умудрился вообще 3 срока просидеть президентом если он такой не умный допустив у себя под носом украину))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.03.24 - 11:17
Цитата:
Ну а чё думать? Семипалатинск - Семей. Петропавловск - Петропавл, Москва - Мескеу, Лисаковск - Лисакеу
abaika95:
лисаковску вот надо чето придумать
лисаковску вот надо чето придумать
Ну а чё думать? Семипалатинск - Семей. Петропавловск - Петропавл, Москва - Мескеу, Лисаковск - Лисакеу
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