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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15159
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.03.24 - 10:39
#2581
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Цитата:
maxsaf:
Навальный не тем, чем надо, занимался

был один на всю страну 140 млн русский кто пытался коррупцию победить
сгноили в тюрьме

менталитет у русских такой и воровать это у них в крови получается? Цитата:
maxsaf:
Ага, в рудном что-то там хотели переименовать, аким замусолил дело опросами.

не хочу тебя огорчать))))
но при ионенко переименования в рудном будут массовыми)
к концу года увидишь)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22125
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.03.24 - 10:40
#2582
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Цитата:
abaika95:
а че готовится? мои хаты как стояли в чб так и стоят я как доил россиян так и будут доить)) у меня ничего не изменится)

Их конфискуют))

Цитата:
abaika95:
ну и кто в этом случае дурак? только симонян и ее хозяин))

Она почву готовит, все по плану ;-)

Цитата:
abaika95:
они все чудесным образом то уголовки то от административки отмазываются кiк тiк не подскажешь?)

См. выше :-) Повальная коррупция :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22125
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.03.24 - 10:41
#2583
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Цитата:
abaika95:
не хочу тебя огорчать)))) но при ионенко переименования в рудном будут массовыми) к концу года увидишь

Ну и как переименуют Рудный к концу года? ;-) 8-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22125
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.03.24 - 10:43
#2584
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Цитата:
abaika95:
был один на всю страну 140 млн русский кто пытался коррупцию победить сгноили в тюрьме

Мне реально в начале деятельности ФБК даже нравилось то, чем они занимались. Там прямо и открыто писали на сайте: тендер такой то, сумма такая то, украсть хотели столько то, тендер отменён. Реальные дела были.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15159
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.03.24 - 10:44
#2585
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Цитата:
maxsaf:
Их конфискуют))

да ты плохо знаешь россию я смотрю) и в законодательстве плаваешь)
у порошенко завод под липецком не отбирали пока его армия на донбассе "русских убивала" а ты тут про какието хаты))
Цитата:
maxsaf:
Она почву готовит, все по плану

ну опять же КТО В ЭТОМ СЛУЧАЕ ДУРАК?))
россия вон готовила почву в украине
так подготовила что русские танки в первый же день жечь начали Цитата:
maxsaf:
См. выше Повальная коррупция

повальная коррупция в уганде и россии
а у нас политика такая
см выше про токаева)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15159
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.03.24 - 10:46
#2586
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Цитата:
maxsaf:
Ну и как переименуют Рудный к концу года?

все может быть)
Цитата:
maxsaf:
Реальные дела были.

а потом русские олигархи посадили такого замечательного человека

навальный кстати украинец да а не русский
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22125
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.03.24 - 10:47
#2587
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Цитата:
abaika95:
законодательстве плаваешь)

Не имеет значения, потому что в военное время законы совсем по другому работают. Там же решили забирать имущество у тех, кто армию дискредитирует. В мирное время такое даже в голову бы не пришло.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22125
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.03.24 - 10:47
#2588
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Цитата:
abaika95:
все может быть)

Ага, как Кызылжар, да?))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22125
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.03.24 - 10:48
#2589
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Цитата:
abaika95:
а потом русские олигархи посадили такого замечательного человека

Так он в политику полез. А там все по взрослому. Зеленский тоже сначала не знал этого.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15159
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.03.24 - 10:50
#2590
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Цитата:
maxsaf:
Там же решили забирать имущество у тех, кто армию дискредитирует. В мирное время такое даже в голову бы не пришло.

так я не гражданин россии
мне плевать кто у них там их армию дискредитирует и кого они во враги народа записывают)
темболее я же не дурак
в обществе таких прекрасных россиян оформлять квартиры на свое имя))
там комар носа не подточит) навальынй бы мог вывести меня на чистую воду вот
но убили
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22125
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.03.24 - 10:51
#2591
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Цитата:
abaika95:
навальынй бы мог вывести меня на чистую воду вот но убили

Свято место пусто не бывает, найдется другой и выведет ;-) :-)

Цитата:
abaika95:
так я не гражданин россии

Тем более, даже не спросят :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15159
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.03.24 - 10:53
#2592
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Цитата:
maxsaf:
Ага, как Кызылжар, да?

кызылжар это петропавловск там дело уже решеное
сарыбай будет
лисаковску вот надо чето придуматьЦитата:
maxsaf:
Так он в политику полез. А там все по взрослому. Зеленский тоже сначала не знал этого.

зеленский навалял 300 тыс русских
за его страну впряглись финансовые воротилы мира (и твои хозяева кстати)
все бы так в политике не разбирались)))

еще тут надо посмотреть как путин умудрился вообще 3 срока просидеть президентом если он такой не умный допустив у себя под носом украину))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22125
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.03.24 - 11:17
#2593
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Цитата:
abaika95:
лисаковску вот надо чето придумать

Ну а чё думать? Семипалатинск - Семей. Петропавловск - Петропавл, Москва - Мескеу, Лисаковск - Лисакеу :lol:
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