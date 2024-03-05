Отправлено: - 10:40

abaika95:

а че готовится? мои хаты как стояли в чб так и стоят я как доил россиян так и будут доить)) у меня ничего не изменится)

abaika95:

ну и кто в этом случае дурак? только симонян и ее хозяин))

abaika95:

они все чудесным образом то уголовки то от административки отмазываются кiк тiк не подскажешь?)

Цитата:Их конфискуют))Цитата:Она почву готовит, все по плануЦитата:См. вышеПовальная коррупция