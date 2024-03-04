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≡ Аким Костанайской области требует не экономить на детских площадках. Как это поручение выполняют в Рудном?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48708
Аким Костанайской области требует не экономить на детских площадках. Как это поручение выполняют в Рудном?
Отправлено: 04.03.24 - 19:25
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- Когда разрабатывают смету, там всегда прописывают качественный материал, - отметил Юрий Итемгенов. - Прописываем, что толщина металла должна быть 2-3 мм. Недобросовестные поставщики берут более дешевый материал.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5934
Re: Аким Костанайской области требует не экономить на детских...
Отправлено: 04.03.24 - 19:25
#1
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Цитата://Аким Костанайской области Кумар Аксакалов неоднократно высказывал недовольство качеством детских площадок и запрещал закладывать на качели и горки минимальную цену.//

Где то лет 10 назад, лично слышал по телевизору как бывший шеф этого Аксакалова, горячё любимый всеми нами некогда наш Елбасы, распекал правительство за то что строили слишком ШИКАРНЫЕ школы - с бассейном, со спортзалом, с актовым залом, со столовой, с большой летней игровой площадкой, со слишким шикарной входной группой.
От требовал что бы строили СКРОМНО, КАЧЕСТВЕННО и ПРОСТЕНЬКО.
Вроде это было после того как он построил многомиллиардное и никому не нужное ЭКСПО.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1701
Re: Аким Костанайской области требует не экономить на детских...
Отправлено: 04.03.24 - 20:19
#2
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Цитата:
Иск к ТОО "КазИнвестStory" направлял и отдел ЖКХ акимата Лисаковска. Там тоже просили признать фирму недобросовестным участником госзакупок по договору о строительстве нежилых зданий. Суд отказал и здесь.

Источник:
Скорее всего акиматы Рудного и Лисаковска очищали для своих подрядчиков дорогу, раз даже суд вышел на строну ТОО "КазИнвестStory".Либо выдавливали копейку с них.
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1167
Re: Аким Костанайской области требует не экономить на детских...
Отправлено: 04.03.24 - 22:06
#3
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"искуственного покрыЫтия"
Лишняя Ы
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