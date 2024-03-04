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Снег c крыши, столбы и "голые" трубы - На что жаловались в iKomek за последние 2 месяца в Костанае
Снег c крыши, столбы и "голые" трубы - На что жаловались в iKomek за последние 2 месяца в Костанае
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