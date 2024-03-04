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≡ Снег c крыши, столбы и "голые" трубы - На что жаловались в iKomek за последние 2 месяца в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48708
Снег c крыши, столбы и "голые" трубы - На что жаловались в iKomek за последние 2 месяца в Костанае
Отправлено: 04.03.24 - 16:36
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- ПКСК и ОСИ, занимайтесь своими крышами! Если завтра снег или лед упадет на машину, то горожане будут обращаться к вам, будут подавать в суд на отдел ЖКХ и жилотношений, - сказал аким. И добавил: - Полиция тоже должна заняться этим вопросом.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6738
Re: Снег c крыши, столбы и "голые" трубы - На что...
Отправлено: 04.03.24 - 16:36
#1
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Полиция тоже должна заняться этим вопросом. В первую очередь это ваш вопрос.
Похоже, с бородатыми и сисястыми подростками не будут сторожить мвгазины
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1701
Re: Снег c крыши, столбы и "голые" трубы - На что...
Отправлено: 04.03.24 - 20:14
#2
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Цитата:
возмутился ундубаев.
Ого,у нас уже новый аким?Цитата:
сайлау курманов:
Похоже, с бородатыми и сисястыми подростками не будут сторожить мвгазины

Значить барыжничаешь,нарушаешь законы?
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
662
Re: Снег c крыши, столбы и "голые" трубы - На что...
Отправлено: 04.03.24 - 21:04
#3
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Ого,у нас уже новый аким?

Спасибо, исправили
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