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≡ Николай ВОРОНИН: У каждого свои достижения
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48708
Николай ВОРОНИН: У каждого свои достижения
Отправлено: 03.03.24 - 09:50
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В жизни каждого человека, предприятия или всей страны имеются свои достижения, которыми они гордятся. Одна страна гордится самым высоким индексом счастливой жизни. Другие - тем, что национальная футбольная команда стала чемпионом мира, и так далее. Какие достижения у Казахстана?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5934
Re: Николай ВОРОНИН: У каждого свои достижения
Отправлено: 04.03.24 - 20:36
#105
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Цитата:
Vit:
нужны красивые фото документов в качественном виде.


Насколько я понял, вам нужны СКАНЫ с документов: - купите походный сканер на 12/24 вольт от бортовой сети и все ваши проблемы решаться. Вам нужно лишь хороший скан документов в формате PDF.
Профайл
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