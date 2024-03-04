У нас в новом правительстве целых два министра НЕ ЗНАЮТ казахский язык, кажеться один по энергетике и второй вроде по строительству. Не знают и ничего: - Токаев их за это не выгнал же в Россию. На сколько я знаю, есть некоторые чиновники в нашем областном акимате, то же не владеют родным языком. Вместе с Ириной Александровной, тогда надо уволить и этих двух министров тоже- что бы ей не было так обидно.
И эта депутат Мажлиса от партии "Республика" - кустанайка-Динара Шукижанова ушла с депутатства, смею предположить из-за НЕЗНАНИЯ казахского языка, после того как ей устроили обструкцию из-за её уровнем владения родным языком, напористые казахоязычные журналисты в Астане.
maxsaf: Так если он и правда сжёг не Коран а какую-то левую книженцию, да ещё и запрещённую. В чем тогда его обвиняют?
Ну это неверный же, уже виноват, в том что спровоцировал. Или вот как эта несчастная
-На одном из роликов видна явно напуганная женщина, которая сидит в углу ресторана и закрывает лицо руками. На другой записи эта же женщина стоит в окружении сотрудников полиции, которые закрывают ее от толпы, громко требующей, чтобы она сняла платье с надписями. Некоторые и вовсе призывали женщину казнить. Сама же женщина объясняла, что на платье у нее всего одно арабское слово — «халва», и она не имеет отношения к Корану. Дабы успокоить толпу, женщину по проводили в полицейский участок, где независимые богословы подтвердили, что надписи на ее платье не имеют отношения к Корану. Тем не менее женщине пришлось записать видео с извинениями."
111: Не нашелся еще человек, который мне в этой жизни будет указывать
Всё, поздно понты колотить) Тебе уже указали. Иначе не стал бы сына выпинывать из страны на чужбину. Раз сына выгоняешь в другую страну, то значит не видишь тут будущее. Раз не видишь, то и учить казахский язык не будешь. Абайка такой же "патриот".
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