Отправлено: - 19:31

maxsaf:

Так если он и правда сжёг не Коран а какую-то левую книженцию, да ещё и запрещённую. В чем тогда его обвиняют?

Цитата:Ну это неверный же, уже виноват, в том что спровоцировал.Или вот как эта несчастная-На одном из роликов видна явно напуганная женщина, которая сидит в углу ресторана и закрывает лицо руками.На другой записи эта же женщина стоит в окружении сотрудников полиции, которые закрывают ее от толпы, громко требующей, чтобы она сняла платье с надписями.Некоторые и вовсе призывали женщину казнить.Сама же женщина объясняла, что на платье у нее всего одно арабское слово — «халва», и она не имеет отношения к Корану.Дабы успокоить толпу, женщину по проводили в полицейский участок, где независимые богословы подтвердили, что надписи на ее платье не имеют отношения к Корану.Тем не менее женщине пришлось записать видео с извинениями."Все равно должна извиниться.