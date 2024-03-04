Отправлено: - 13:06

Vit:

Тут надо у нашего историка Сабы уточнить. У нас что итальянцы воевали на казахстанской земле?

Цитата:А захоронение военнопленных по Аулиекольской трассе? И брошенное на произвол судьбы?