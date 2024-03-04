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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 170 из 170«1...168169170
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36343
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.03.24 - 10:24
#2536
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Цитата:
maxsaf:
Если Журавеля оправдают - это будет кринж века

В назидание остальным неверным, выпускать нельзя.
Хотя могут, если его там будут убивать потихоньку, по причине здоровья выпустить.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36343
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.03.24 - 11:11
#2537
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Первый случай?


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36343
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.03.24 - 17:23
#2538
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Ох, который день, уже вторую неделю на меня строчат доносы..
И так все 15 лет..
Это что, работа такая, быть доносчиком и клеветником?
Ой, там на всех доносы?

[Исправлено: 111, 04.03.2024 - 18:39]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14204
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.03.24 - 18:15
#2539
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Цитата:
111: Первый случай?
Я давно уже говорю. Нужно всех уволить. Чемодан, вокзал, Россия. Хватит сопли жувать. Всех " ждунов" "сепаров" всех на вокзал. Оставить в стране только нацпатов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36343
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.03.24 - 18:18
#2540
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Цитата:
Vit:
Оставить в стране только нацпатов.

А причем тут они?
То есть кто знает государственный язык, как у вас в России, это нацист?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36343
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.03.24 - 18:20
#2541
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В России 120 миллионов знают русский, они значит нацисты?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36343
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.03.24 - 18:20
#2542
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У меня сын уже знает казахский, ему 5 лет, он тоже нацист?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14204
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.03.24 - 18:47
#2543
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Цитата:
111: У меня сын уже знает казахский, ему 5 лет, он тоже нацист?
Нет. Сынка оставить, а тебя вместе с нами на вокзал. В Россию. Ты же то же на казахском не бельме. Готовь чемодан)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5933
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.03.24 - 19:01
#2544
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Цитата:
Vit:
Нужно всех уволить.


У нас в новом правительстве целых два министра НЕ ЗНАЮТ казахский язык, кажеться один по энергетике и второй вроде по строительству.
Не знают и ничего: - Токаев их за это не выгнал же в Россию.
На сколько я знаю, есть некоторые чиновники в нашем областном акимате, то же не владеют родным языком.
Вместе с Ириной Александровной, тогда надо уволить и этих двух министров тоже- что бы ей не было так обидно.

И эта депутат Мажлиса от партии "Республика" - кустанайка-Динара Шукижанова ушла с депутатства, смею предположить из-за НЕЗНАНИЯ казахского языка, после того как ей устроили обструкцию из-за её уровнем владения родным языком, напористые казахоязычные журналисты в Астане.

[Исправлено: ACROS, 04.03.2024 - 20:06]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22103
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.03.24 - 19:21
#2545
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Цитата:
111:
В назидание остальным неверным, выпускать нельзя.

Так если он и правда сжёг не Коран а какую-то левую книженцию, да ещё и запрещённую. В чем тогда его обвиняют?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36343
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.03.24 - 19:31
#2546
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Цитата:
maxsaf:
Так если он и правда сжёг не Коран а какую-то левую книженцию, да ещё и запрещённую. В чем тогда его обвиняют?

Ну это неверный же, уже виноват, в том что спровоцировал.
Или вот как эта несчастная

-На одном из роликов видна явно напуганная женщина, которая сидит в углу ресторана и закрывает лицо руками.
На другой записи эта же женщина стоит в окружении сотрудников полиции, которые закрывают ее от толпы, громко требующей, чтобы она сняла платье с надписями.
Некоторые и вовсе призывали женщину казнить.
Сама же женщина объясняла, что на платье у нее всего одно арабское слово — «халва», и она не имеет отношения к Корану.
Дабы успокоить толпу, женщину по проводили в полицейский участок, где независимые богословы подтвердили, что надписи на ее платье не имеют отношения к Корану.
Тем не менее женщине пришлось записать видео с извинениями."


Все равно должна извиниться.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36343
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.03.24 - 19:32
#2547
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Цитата:
Vit:
тебя вместе с нами на вокзал

Я то причем?
У меня все ровно.
Хоть знаю, хоть не знаю.
Не нашелся еще человек, который мне в этой жизни будет указывать
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9783
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.03.24 - 19:41
#2548
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Цитата:
Vit:
а тебя вместе с нами на вокзал. В Россию

Да,кто его туда пустит,он уже столько понаписал,что таможню вряд ли пройдёт.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14204
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.03.24 - 19:45
#2549
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Цитата:
111: Не нашелся еще человек, который мне в этой жизни будет указывать
Всё, поздно понты колотить) Тебе уже указали. Иначе не стал бы сына выпинывать из страны на чужбину. Раз сына выгоняешь в другую страну, то значит не видишь тут будущее. Раз не видишь, то и учить казахский язык не будешь. Абайка такой же "патриот".
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3363
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.03.24 - 20:00
#2550
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Цитата:
111:
Не нашелся еще человек, который мне в этой жизни будет указывать


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