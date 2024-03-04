Re: Аким Костанайской области требует не экономить на детских...

Отправлено: - 19:25

Цитата://Аким Костанайской области Кумар Аксакалов неоднократно высказывал недовольство качеством детских площадок и запрещал закладывать на качели и горки минимальную цену.//



Где то лет 10 назад, лично слышал по телевизору как бывший шеф этого Аксакалова, горячё любимый всеми нами некогда наш Елбасы, распекал правительство за то что строили слишком ШИКАРНЫЕ школы - с бассейном, со спортзалом, с актовым залом, со столовой, с большой летней игровой площадкой, со слишким шикарной входной группой.

От требовал что бы строили СКРОМНО, КАЧЕСТВЕННО и ПРОСТЕНЬКО.

Вроде это было после того как он построил многомиллиардное и никому не нужное ЭКСПО.