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≡ "Проблема там еще с советских времен!" - Срок завершении строительства ливневки под путепроводом на пр. Назарбаева назвал аким Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48708
"Проблема там еще с советских времен!" - Срок завершении строительства ливневки под путепроводом на пр. Назарбаева назвал аким Костаная
Отправлено: 04.03.24 - 12:27
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- Планировали там работу вчера еще завершить. Не получилось - там много очень сетей и в ручную ребята работают, - пояснил Марат Жундубаев. - Сегодня постараемся там до конца дня все засыпать и открыть колодец.
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1701
Re: "Проблема там еще с советских времен!" - Срок...
Отправлено: 04.03.24 - 12:27
#1
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Цитата:
"Проблема там еще с советских времен!"

Источник:

А боты раздувают так как будто бы раньше всё было прекрасно ...да там во все времена так было...коммуняки построили кабы как а проблему с отводом талых и дождевых вод под мостом решать не хотели ..так было всегда и во всём
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14204
Re: "Проблема там еще с советских времен!" - Срок...
Отправлено: 04.03.24 - 13:03
#2
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

Коммуняцкие дома, школы будут ещё 200 лет стоять. В отличии от современных.
На счёт ливневой. Есть новый автобан Астана-кокшетау. Строили не коммуняки. После дождя огромные лужи по метров 200. Настоящии джигиты не притормаживают и с ходу заходят в
воду. Потом стоят с открытыми капотами и Незнают че делать, то ли электронику залило или гидроудар. Вобщем современный платный автобан. :-x
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1929
Re: "Проблема там еще с советских времен!" - Срок...
Отправлено: 04.03.24 - 16:47
#3
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

Допустим, что советские косяки. И что, за 30 с небольшим лет исправить никак нельзя было?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6738
Re: "Проблема там еще с советских времен!" - Срок...
Отправлено: 04.03.24 - 16:54
#4
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Пусть хоть с царских времён будет проблема, но исправить ее надо. Подсказка: надо продать пегасы на большом мосту и проложить новые отводные трубы прямоком на реку тобол
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14204
Re: "Проблема там еще с советских времен!" - Срок...
Отправлено: 04.03.24 - 19:13
#5
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Цитата:
сайлау курманов:
и проложить новые отводные трубы прямоком на реку тобол

Вот опять ошибка. Мы же идём в Европу) ливневки не идут в реки. Выкапывают возле трасс, фирм, городов котлован. Вся гадость уходит в этот котлован. Он битонирован. Реки остаются чистыми. Но я уже говорил. Мы отстали на всегда. Нам до таких отстойников далеко как до луны. Так что всем добро пожаловать купается в Тобол))
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