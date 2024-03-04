Отправлено: - 19:13

сайлау курманов:

и проложить новые отводные трубы прямоком на реку тобол

Цитата:Вот опять ошибка. Мы же идём в Европу) ливневки не идут в реки. Выкапывают возле трасс, фирм, городов котлован. Вся гадость уходит в этот котлован. Он битонирован. Реки остаются чистыми. Но я уже говорил. Мы отстали на всегда. Нам до таких отстойников далеко как до луны. Так что всем добро пожаловать купается в Тобол))