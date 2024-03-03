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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36334
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.03.24 - 15:12
#6461
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Цитата:
Добринцофф:
всё таки захожу сюда по привычке каждый день и волей не волей попадаю на твою писанину.

Один вопрос, не надо даже отвечать.
Как, как на меня можно "волей не волей" попасть на форуме?
Ты ищешь конкретно что ли только мой ник, а на другие не обращаешь внимания?

Список форумов туда же

post pictures

Тут мы видим можно попасть и на другие ники, почему на только мой, вон Елена Пикельная, сайлау, остальные пользователи иностранными буквами, почему Я?

[Исправлено: 111, 03.03.2024 - 16:39]
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2100
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.03.24 - 21:11
#6462
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Цитата:
alex_60:
Вы уж определитесь, оскорбление или отклонение.

И то, и другое в одном комментарии. Такое бывает, к сожалению.
Цитата:
alex_60:
И кого оскорбили то, Бондаренко?

Оскорбление было в адрес предыдущего комментатора.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9871
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.03.24 - 22:29
#6463
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Цитата:
alex_60:
Почему он не удалил пост 3.? там как всегда понесло про Украину. вне темы.

-----Ждем ответа .
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2100
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.03.24 - 10:30
#6464
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Комментатор задает вопросы автору статьи. Спорит с ним. Нарушения нет.

Ответил уже.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20170
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.03.24 - 14:51
#6465
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Цитата:
Тимур Гафуров:
И то, и другое в одном комментарии.


там два комментария стерты.
мой и другого форумчанина.
в обоих отклонение и оскорбление?
что то вы запутались кажется.
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2100
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.03.24 - 15:12
#6466
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Цитата:
alex_60:
там два комментария стерты. мой и другого форумчанина.

В первом удаленном комментарии - оскорбление и отклонение от темы.
Во втором удаленном комментарии - продолжение отклонения от темы.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20170
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.03.24 - 15:18
#6467
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Во втором удаленном комментарии - продолжение отклонения от темы.


второй, это мой пост. а вы меня обвинили в оскорблении.

Цитата:
Тимур Гафуров:
Я делаю предупреждения в том случае, если модератор не заметил вовремя отклонения от темы. И поэтому удаление может ударить по тем, кто не нарушал. Конкретно здесь модератор сработал вовремя.


вот сегодня что то модератор не увидел с полсотни постов не по теме в ветке Воронина, только после этого Вам пришлось вмешаться.
как то странно.

[Исправлено: alex_60, 04.03.2024 - 16:37]
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2100
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.03.24 - 16:05
#6468
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Цитата:
Тимур Гафуров:
alex_60: Еще раз, эти посты - выражение мнение на пост 3, по поводу статьи. Дискуссия так сказать. В любом случае не удаление.
Не дискуссия, а оскорбление. И в любом случае - отклонение от темы.


Где я вас обвиняю в оскорблении? Вы спросили про 2 удаленных поста, я про них и ответил. Разделения между постами не делал. Да вы об этом и не спрашивали.
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2100
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.03.24 - 16:07
#6469
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Цитата:
alex_60:
вот сегодня что то модератор не увидел с полсотни постов не по теме в ветке Воронина, только после этого Вам пришлось вмешаться.

Бывает такое, к сожалению, в работе модераторов. Но оскорблений в этих постах не было. А отклонение увеличивалось постепенно. Поэтому и пришлось вмешаться мне.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36334
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.03.24 - 17:32
#6470
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Цитата:
Тимур Гафуров:
А отклонение увеличивалось постепенно. По

Немного не согласен.
Это были разговоры о счастье, у кого какое счастье, в айфоне ли в кредит, или несчастье в той же покупки не очень хорошего стола, в счастье покупки не раскрученного бренда за 50 тысяч, или раскрученного под миллион в кредит.
Например этот коммент, продолжение темы счастья обычного рабочего бренда за 70 тысяч по моему.
Цитата:
ACROS: Шикуете: - я дороже 70- 100 тысяч не беру : - это же всего лишь навсего телефон. Второй у меня всегда в машине: - кнопочный Нокиа( ему лет 20) : - ловит практически везде и в каждой яме.


Тема задана тов. Ворониным о счастье человека, в кредитах ли оно и в чем оно состоит.
Вот мы и немного порассуждали на эту тему и модераторы думаю очень понимающе отнеслись к этому.
У моей жены счастье в айфоне за 800 тысяч в кредит.
У Акроса счастье в его практичности на рабочем месте в обычном телефоне за наличку.
Ничего лишнего и отклоняющегося в данной теме не вижу

[Исправлено: 111, 04.03.2024 - 18:33]
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