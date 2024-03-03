Отправлено: - 15:12

Добринцофф:

всё таки захожу сюда по привычке каждый день и волей не волей попадаю на твою писанину.

[Исправлено: 111, 03.03.2024 - 16:39]

Цитата:Один вопрос, не надо даже отвечать.Как, как на меня можно "волей не волей" попасть на форуме?Ты ищешь конкретно что ли только мой ник, а на другие не обращаешь внимания?Список форумов туда жеТут мы видим можно попасть и на другие ники, почему на только мой, вон Елена Пикельная, сайлау, остальные пользователи иностранными буквами, почему Я?