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"Проблема там еще с советских времен!" - Срок завершении строительства ливневки под путепроводом на пр. Назарбаева назвал аким Костаная
"Проблема там еще с советских времен!" - Срок завершении строительства ливневки под путепроводом на пр. Назарбаева назвал аким Костаная
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