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- ПКСК и ОСИ, занимайтесь своими крышами! Если завтра снег или лед упадет на машину, то горожане будут обращаться к вам, будут подавать в суд на отдел ЖКХ и жилотношений, - сказал аким. И добавил: - Полиция тоже должна заняться этим вопросом.