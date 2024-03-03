Список форумов » Служебные » Книга жалоб и предложений
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 36334
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.03.24 - 15:12
Цитата:
Один вопрос, не надо даже отвечать.
Как, как на меня можно "волей не волей" попасть на форуме?
Ты ищешь конкретно что ли только мой ник, а на другие не обращаешь внимания?
Список форумов туда же
post pictures
Тут мы видим можно попасть и на другие ники, почему на только мой, вон Елена Пикельная, сайлау, остальные пользователи иностранными буквами, почему Я?
[Исправлено: 111, 03.03.2024 - 16:39]
Добринцофф:
всё таки захожу сюда по привычке каждый день и волей не волей попадаю на твою писанину.
всё таки захожу сюда по привычке каждый день и волей не волей попадаю на твою писанину.
Один вопрос, не надо даже отвечать.
Как, как на меня можно "волей не волей" попасть на форуме?
Ты ищешь конкретно что ли только мой ник, а на другие не обращаешь внимания?
Список форумов туда же
Тут мы видим можно попасть и на другие ники, почему на только мой, вон Елена Пикельная, сайлау, остальные пользователи иностранными буквами, почему Я?
[Исправлено: 111, 03.03.2024 - 16:39]
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.03.24 - 21:11
Цитата:
И то, и другое в одном комментарии. Такое бывает, к сожалению.
Цитата:
Оскорбление было в адрес предыдущего комментатора.
alex_60:
Вы уж определитесь, оскорбление или отклонение.
Вы уж определитесь, оскорбление или отклонение.
И то, и другое в одном комментарии. Такое бывает, к сожалению.
Цитата:
alex_60:
И кого оскорбили то, Бондаренко?
И кого оскорбили то, Бондаренко?
Оскорбление было в адрес предыдущего комментатора.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 9871
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.03.24 - 22:29
Цитата:
-----Ждем ответа .
alex_60:
Почему он не удалил пост 3.? там как всегда понесло про Украину. вне темы.
Почему он не удалил пост 3.? там как всегда понесло про Украину. вне темы.
-----Ждем ответа .
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.03.24 - 10:30
Цитата:
Ответил уже.
Тимур Гафуров:
Комментатор задает вопросы автору статьи. Спорит с ним. Нарушения нет.
Комментатор задает вопросы автору статьи. Спорит с ним. Нарушения нет.
Ответил уже.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20170
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.03.24 - 14:51
Цитата:
там два комментария стерты.
мой и другого форумчанина.
в обоих отклонение и оскорбление?
что то вы запутались кажется.
Тимур Гафуров:
И то, и другое в одном комментарии.
И то, и другое в одном комментарии.
там два комментария стерты.
мой и другого форумчанина.
в обоих отклонение и оскорбление?
что то вы запутались кажется.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.03.24 - 15:12
Цитата:
В первом удаленном комментарии - оскорбление и отклонение от темы.
Во втором удаленном комментарии - продолжение отклонения от темы.
alex_60:
там два комментария стерты. мой и другого форумчанина.
там два комментария стерты. мой и другого форумчанина.
В первом удаленном комментарии - оскорбление и отклонение от темы.
Во втором удаленном комментарии - продолжение отклонения от темы.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20170
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.03.24 - 15:18
Цитата:
второй, это мой пост. а вы меня обвинили в оскорблении.
Цитата:
вот сегодня что то модератор не увидел с полсотни постов не по теме в ветке Воронина, только после этого Вам пришлось вмешаться.
как то странно.
[Исправлено: alex_60, 04.03.2024 - 16:37]
Тимур Гафуров:
Во втором удаленном комментарии - продолжение отклонения от темы.
Во втором удаленном комментарии - продолжение отклонения от темы.
второй, это мой пост. а вы меня обвинили в оскорблении.
Цитата:
Тимур Гафуров:
Я делаю предупреждения в том случае, если модератор не заметил вовремя отклонения от темы. И поэтому удаление может ударить по тем, кто не нарушал. Конкретно здесь модератор сработал вовремя.
Я делаю предупреждения в том случае, если модератор не заметил вовремя отклонения от темы. И поэтому удаление может ударить по тем, кто не нарушал. Конкретно здесь модератор сработал вовремя.
вот сегодня что то модератор не увидел с полсотни постов не по теме в ветке Воронина, только после этого Вам пришлось вмешаться.
как то странно.
[Исправлено: alex_60, 04.03.2024 - 16:37]
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.03.24 - 16:05
Цитата:
Где я вас обвиняю в оскорблении? Вы спросили про 2 удаленных поста, я про них и ответил. Разделения между постами не делал. Да вы об этом и не спрашивали.
Тимур Гафуров:
alex_60: Еще раз, эти посты - выражение мнение на пост 3, по поводу статьи. Дискуссия так сказать. В любом случае не удаление.
Не дискуссия, а оскорбление. И в любом случае - отклонение от темы.
alex_60: Еще раз, эти посты - выражение мнение на пост 3, по поводу статьи. Дискуссия так сказать. В любом случае не удаление.
Не дискуссия, а оскорбление. И в любом случае - отклонение от темы.
Где я вас обвиняю в оскорблении? Вы спросили про 2 удаленных поста, я про них и ответил. Разделения между постами не делал. Да вы об этом и не спрашивали.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.03.24 - 16:07
Цитата:
Бывает такое, к сожалению, в работе модераторов. Но оскорблений в этих постах не было. А отклонение увеличивалось постепенно. Поэтому и пришлось вмешаться мне.
alex_60:
вот сегодня что то модератор не увидел с полсотни постов не по теме в ветке Воронина, только после этого Вам пришлось вмешаться.
вот сегодня что то модератор не увидел с полсотни постов не по теме в ветке Воронина, только после этого Вам пришлось вмешаться.
Бывает такое, к сожалению, в работе модераторов. Но оскорблений в этих постах не было. А отклонение увеличивалось постепенно. Поэтому и пришлось вмешаться мне.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 36334
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.03.24 - 17:32
Цитата:
Немного не согласен.
Это были разговоры о счастье, у кого какое счастье, в айфоне ли в кредит, или несчастье в той же покупки не очень хорошего стола, в счастье покупки не раскрученного бренда за 50 тысяч, или раскрученного под миллион в кредит.
Например этот коммент, продолжение темы счастья обычного рабочего бренда за 70 тысяч по моему.
Цитата:
Тема задана тов. Ворониным о счастье человека, в кредитах ли оно и в чем оно состоит.
Вот мы и немного порассуждали на эту тему и модераторы думаю очень понимающе отнеслись к этому.
У моей жены счастье в айфоне за 800 тысяч в кредит.
У Акроса счастье в его практичности на рабочем месте в обычном телефоне за наличку.
Ничего лишнего и отклоняющегося в данной теме не вижу
[Исправлено: 111, 04.03.2024 - 18:33]
Тимур Гафуров:
А отклонение увеличивалось постепенно. По
А отклонение увеличивалось постепенно. По
Немного не согласен.
Это были разговоры о счастье, у кого какое счастье, в айфоне ли в кредит, или несчастье в той же покупки не очень хорошего стола, в счастье покупки не раскрученного бренда за 50 тысяч, или раскрученного под миллион в кредит.
Например этот коммент, продолжение темы счастья обычного рабочего бренда за 70 тысяч по моему.
Цитата:
ACROS: Шикуете: - я дороже 70- 100 тысяч не беру : - это же всего лишь навсего телефон. Второй у меня всегда в машине: - кнопочный Нокиа( ему лет 20) : - ловит практически везде и в каждой яме.
Тема задана тов. Ворониным о счастье человека, в кредитах ли оно и в чем оно состоит.
Вот мы и немного порассуждали на эту тему и модераторы думаю очень понимающе отнеслись к этому.
У моей жены счастье в айфоне за 800 тысяч в кредит.
У Акроса счастье в его практичности на рабочем месте в обычном телефоне за наличку.
Ничего лишнего и отклоняющегося в данной теме не вижу
[Исправлено: 111, 04.03.2024 - 18:33]
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 9, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 8
|Зарегистрированные пользователи: 111
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать