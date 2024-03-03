Отправлено: - 12:05

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Да нет, старый ремонт, это мы купили с таким ремонтом, стены сами покрасили почти в тот же цвет и сидим, моя хотела тут все вообще поменять, ну женщине можно айфон подарить, чтоб больше никуда не лезла, а то забуримся на миллионы.

Цитата:Да лучше не менять. Просто покрасить через 10 лет. Американцы просто красят и счастливы (тема). Газовка в углу интересно - вытяжка на всю стену. Стол башкирский? Я такой же примерно брал за 100 штук 5 лет назад из башкирской березы, и 4 стула по 25. Сейчас стулья по 30 (в прошлом году был в Любимом доме).