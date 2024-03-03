В жизни каждого человека, предприятия или всей страны имеются свои достижения, которыми они гордятся. Одна страна гордится самым высоким индексом счастливой жизни. Другие - тем, что национальная футбольная команда стала чемпионом мира, и так далее. Какие достижения у Казахстана? Читать новость
Зарядку за 25 тысяч по моему купили, может за 15, в Мечте, уже не помню, но дорого. Моя счастлива, теперь хочет новый айфон, а мне отдать старый, но пока нет говорю, себе самсунг хочу или хотя бы водоплавающий Сяоми
mks2703: Ремонт красивый. Цветовая гамма очень шикарно. Сами делали или дизайнера нанимали.
Да нет, старый ремонт, это мы купили с таким ремонтом, стены сами покрасили почти в тот же цвет и сидим, моя хотела тут все вообще поменять, ну женщине можно айфон подарить, чтоб больше никуда не лезла, а то забуримся на миллионы.
ну прям обнищали...машину некуда поставить от слова совсем...в нашем дворе в том году одни седаны, сейчас у всех одни джипы...где люди деньги берут я не знаю..вроде все простые смертные...А про квартиры вообще молчу..только не успела соседка подать объявление об продаже тут же купили за наличные...
111: Да нет, старый ремонт, это мы купили с таким ремонтом, стены сами покрасили почти в тот же цвет и сидим, моя хотела тут все вообще поменять, ну женщине можно айфон подарить, чтоб больше никуда не лезла, а то забуримся на миллионы.
Да лучше не менять. Просто покрасить через 10 лет. Американцы просто красят и счастливы (тема). Газовка в углу интересно - вытяжка на всю стену. Стол башкирский? Я такой же примерно брал за 100 штук 5 лет назад из башкирской березы, и 4 стула по 25. Сейчас стулья по 30 (в прошлом году был в Любимом доме).
mks2703: Стол башкирский? Я такой же примерно брал за 100 штук 5 лет назад из башкирской березы, и 4
Стол откуда то с России по моему, но вроде как китайский, не очень. Особенно когда я пемос или комет туда зарядил и начал было тереть, краска чуть начала слезать, пришлось скатерть толстую прозрачную искать, и шатался, неудобно тесто катать, пришлось ставить какие то кубики вмонтировать, когда разбираешь его, кубики вытаскиваешь, Мебельград или как там его, напротив почти индустриальной шараги по Баймагамбетова
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