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≡ Николай ВОРОНИН: У каждого свои достижения
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48706
Николай ВОРОНИН: У каждого свои достижения
Отправлено: 03.03.24 - 09:50
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В жизни каждого человека, предприятия или всей страны имеются свои достижения, которыми они гордятся. Одна страна гордится самым высоким индексом счастливой жизни. Другие - тем, что национальная футбольная команда стала чемпионом мира, и так далее. Какие достижения у Казахстана?
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
123
Re: Николай ВОРОНИН: У каждого свои достижения
Отправлено: 04.03.24 - 11:53
#90
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Цитата:
111:
Вот так и выкручиваемся и лезем, на свой страх и риск..


Ремонт красивый. Цветовая гамма очень шикарно. Сами делали или дизайнера нанимали.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36332
Николай ВОРОНИН: У каждого свои достижения
Отправлено: 04.03.24 - 11:54
#91
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Цитата:
mks2703:
одна симка, зарядка жок

Зарядку за 25 тысяч по моему купили, может за 15, в Мечте, уже не помню, но дорого.
Моя счастлива, теперь хочет новый айфон, а мне отдать старый, но пока нет говорю, себе самсунг хочу или хотя бы водоплавающий Сяоми
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36332
Николай ВОРОНИН: У каждого свои достижения
Отправлено: 04.03.24 - 11:57
#92
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Цитата:
mks2703:
Ремонт красивый. Цветовая гамма очень шикарно. Сами делали или дизайнера нанимали.

Да нет, старый ремонт, это мы купили с таким ремонтом, стены сами покрасили почти в тот же цвет и сидим, моя хотела тут все вообще поменять, ну женщине можно айфон подарить, чтоб больше никуда не лезла, а то забуримся на миллионы.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1699
Re: Николай ВОРОНИН: У каждого свои достижения
Отправлено: 04.03.24 - 12:05
#93
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Цитата:
Вот последнее из них. По данным Бюро национальной статистики, в третьем квартале 2023 года количество бедных выросло на 9% по отношению ко второму (газета «Время» № 20 от 08.02.24 г.).

Источник:

ну прям обнищали...машину некуда поставить от слова совсем...в нашем дворе в том году одни седаны, сейчас у всех одни джипы...где люди деньги берут я не знаю..вроде все простые смертные...А про квартиры вообще молчу..только не успела соседка подать объявление об продаже тут же купили за наличные...
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
123
Re: Николай ВОРОНИН: У каждого свои достижения
Отправлено: 04.03.24 - 12:05
#94
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Цитата:
111:
Да нет, старый ремонт, это мы купили с таким ремонтом, стены сами покрасили почти в тот же цвет и сидим, моя хотела тут все вообще поменять, ну женщине можно айфон подарить, чтоб больше никуда не лезла, а то забуримся на миллионы.


Да лучше не менять. Просто покрасить через 10 лет. Американцы просто красят и счастливы (тема). Газовка в углу интересно - вытяжка на всю стену. Стол башкирский? Я такой же примерно брал за 100 штук 5 лет назад из башкирской березы, и 4 стула по 25. Сейчас стулья по 30 (в прошлом году был в Любимом доме).
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
123
Re: Николай ВОРОНИН: У каждого свои достижения
Отправлено: 04.03.24 - 12:10
#95
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
...в нашем дворе в том году одни седаны, сейчас у всех одни джипы...где люди деньги берут я не знаю..вроде все простые смертные...


ну это несчастливые люди...ищут счастье...седан не приносил удовлетворения - купил джип...пока счастлив...ненадолго... скорее всего им майбах нужен для полного счастья (тема)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14198
Николай ВОРОНИН: У каждого свои достижения
Отправлено: 04.03.24 - 12:14
#96
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: где люди деньги берут я не знаю
Берешь кредит. Покупаешь джип, оформляешь на свата. Можно не выплачивать. Ну сделают невыездным, подумаешь горе. За то на джипе. Таких уже полно в городе и счастливо живут. Неблагодарите)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36332
Николай ВОРОНИН: У каждого свои достижения
Отправлено: 04.03.24 - 12:18
#97
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Цитата:
mks2703:
Стол башкирский? Я такой же примерно брал за 100 штук 5 лет назад из башкирской березы, и 4

Стол откуда то с России по моему, но вроде как китайский, не очень.
Особенно когда я пемос или комет туда зарядил и начал было тереть, краска чуть начала слезать, пришлось скатерть толстую прозрачную искать, и шатался, неудобно тесто катать, пришлось ставить какие то кубики вмонтировать, когда разбираешь его, кубики вытаскиваешь, Мебельград или как там его, напротив почти индустриальной шараги по Баймагамбетова

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36332
Николай ВОРОНИН: У каждого свои достижения
Отправлено: 04.03.24 - 12:20
#98
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А вот айфон на автомате, цвета тут более естественные
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1699
Re: Николай ВОРОНИН: У каждого свои достижения
Отправлено: 04.03.24 - 12:53
#99
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Цитата:
Vit:
Vit

полный бред..
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1699
Николай ВОРОНИН: У каждого свои достижения
Отправлено: 04.03.24 - 12:59
#100
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Ну сделают невыездным, подумаешь горе.Цитата:
Vit:
Vit

Наложат аресты на все банковские карточки...на имущество и т.д. не рад будешь

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 04.03.2024 - 14:00]
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2097
Николай ВОРОНИН: У каждого свои достижения
Отправлено: 04.03.24 - 13:05
#101
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Я вижу, идет отклонение от темы. Начали с кредитов (что вполне соответствует теме) и перешли в обсуждение преимуществ брендов и тд. Вот это все - во Флуд. А здесь далее будем удалять.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5930
Re: Николай ВОРОНИН: У каждого свои достижения
Отправлено: 04.03.24 - 13:50
#102
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Цитата:
Vit:
пределах 200-300 тыщ беру.


Шикуете: - я дороже 70- 100 тысяч не беру : - это же всего лишь навсего телефон.
Второй у меня всегда в машине: - кнопочный Нокиа( ему лет 20) : - ловит практически везде и в каждой яме.
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2097
Николай ВОРОНИН: У каждого свои достижения
Отправлено: 04.03.24 - 13:56
#103
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Уважаемые пользователи, повторное предупреждение!
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