Отправлено: - 10:45

По словам премьера, введение в 2015 году этого сбора призвано было как стимулировать обновление автопарка, так и улучшить экологическую ситуацию.

Цитата:Во заливают) Они с нами разговаривают как с барашками)Блин ну если вы реально переживайте об обновление парка и экологии, То отмените полностью утильсбор, растаможку, первичку и уже завтра на улицах наших городов появятся свежие современные автомобили!!!