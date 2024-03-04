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Казахстанцы стали пересаживаться на старые автомобили после снижения утильсбора
Казахстанцы стали пересаживаться на старые автомобили после снижения утильсбора
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48706
Казахстанцы стали пересаживаться на старые автомобили после снижения утильсбора
Отправлено: 04.03.24 - 10:45
После снижения утильсбора казахстанцы массово стали пересаживаться на старые автомобили, сообщил премьер-министр в ответе на запрос группы сенаторов. В Казахстане этот сбор значительно меньше, чем в соседних странах, обратил внимание премьер.
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Re: Казахстанцы стали пересаживаться на старые автомобили после...
Отправлено: 04.03.24 - 10:45
Цитата:
Во заливают) Они с нами разговаривают как с барашками)
Блин ну если вы реально переживайте об обновление парка и экологии, То отмените полностью утильсбор, растаможку, первичку и уже завтра на улицах наших городов появятся свежие современные автомобили!!!
По словам премьера, введение в 2015 году этого сбора призвано было как стимулировать обновление автопарка, так и улучшить экологическую ситуацию.
Во заливают) Они с нами разговаривают как с барашками)
Блин ну если вы реально переживайте об обновление парка и экологии, То отмените полностью утильсбор, растаможку, первичку и уже завтра на улицах наших городов появятся свежие современные автомобили!!!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 923
Казахстанцы стали пересаживаться на старые автомобили после снижения утильсбора
Отправлено: 04.03.24 - 10:49
Купить новое авто, посвежее, мешает сборы на утильсбор. Понизить до 200 долларов. И мешает первичная регистрация, которую надо вообще отменить для новых авто до 3 лет
[Исправлено: arman_kst, 04.03.2024 - 11:50]
[Исправлено: arman_kst, 04.03.2024 - 11:50]
Казахстанцы стали пересаживаться на старые автомобили после снижения утильсбора
Отправлено: 04.03.24 - 10:54
И обновление парка, это что они имеют ввиду? Чем? Китайцами? Ну ладно ещё корейцы норм, и все и весь выбор.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 9871
Re: Казахстанцы стали пересаживаться на старые автомобили после...
Отправлено: 04.03.24 - 11:59
1.1. Льготный утильсбор, для личного пользования (растаможенные по пассажирской таможенной декларации) 0,17- 3400 руб. 0,26 5200 руб.Официальный сайт:
в России до 2000см.куб.Но министр хитрит .Он про этот не говорит . Он называет самый большой , для авто свыше 3500 см . Да , он --1623800 руб.
Re: Казахстанцы стали пересаживаться на старые автомобили после...
Отправлено: 04.03.24 - 12:08
Цитата:
А все. Понял. Ждём повышения утильсбора и тогда казахстанцы пересядут на новые автомобили.
После снижения утильсбора казахстанцы массово стали пересаживаться на старые автомобили,
А все. Понял. Ждём повышения утильсбора и тогда казахстанцы пересядут на новые автомобили.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1699
Re: Казахстанцы стали пересаживаться на старые автомобили после...
Отправлено: 04.03.24 - 13:09
Цитата:
и что потом? алкашня пересядет на дешёвый утиль и давай горцевать?
Казахстанцы стали пересаживаться на старые автомобили после снижения утильсбора
Источник:
Источник:
и что потом? алкашня пересядет на дешёвый утиль и давай горцевать?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1699
Казахстанцы стали пересаживаться на старые автомобили после снижения утильсбора
Отправлено: 04.03.24 - 13:22
Цитата:
Вот что тут делать россиянам?
[Исправлено: Gljuk, 04.03.2024 - 13:30]
Гога:
1.1. Льготный утильсбор, для личного пользования (растаможенные по пассажирской таможенной декларации) 0,17- 3400 руб. 0,26 5200 руб.Официальный сайт:
1.1. Льготный утильсбор, для личного пользования (растаможенные по пассажирской таможенной декларации) 0,17- 3400 руб. 0,26 5200 руб.Официальный сайт:
Вот что тут делать россиянам?
[Исправлено: Gljuk, 04.03.2024 - 13:30]
Re: Казахстанцы стали пересаживаться на старые автомобили после...
Отправлено: 04.03.24 - 13:56
Он не свистит этот генерал от коррупции??
Со всех утюгов несётся: что в Казахстане - самый большой размер утильсбора и первичных платежей по сравнению с соседними странами.
Он же никогда не работал в реальном секторе экономики - он хоть понял суть вопроса ???
Со всех утюгов несётся: что в Казахстане - самый большой размер утильсбора и первичных платежей по сравнению с соседними странами.
Он же никогда не работал в реальном секторе экономики - он хоть понял суть вопроса ???
Re: Казахстанцы стали пересаживаться на старые автомобили после...
Отправлено: 04.03.24 - 14:00
Цитата:
Всё равно он свистит: у нас свыше 3 000 кубиков - 2 122 900 тенге.
Гога:
для авто свыше 3500 см . Да , он --1623800 руб.
для авто свыше 3500 см . Да , он --1623800 руб.
Всё равно он свистит: у нас свыше 3 000 кубиков - 2 122 900 тенге.
Re: Казахстанцы стали пересаживаться на старые автомобили после...
Отправлено: 04.03.24 - 14:01
Цитата:
Завидуют размеру нашего утильсбора.
ПолиграфЪ Боярышников:
что тут делать россиянам
что тут делать россиянам
Завидуют размеру нашего утильсбора.
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