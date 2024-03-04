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≡ Казахстан и Италия хотят обменяться сведениями о захоронениях погибших во время ВОВ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48706
Казахстан и Италия хотят обменяться сведениями о захоронениях погибших во время ВОВ
Отправлено: 04.03.24 - 12:04
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Соглашение предусматривает, что стороны представляют друг другу сведения о наличии, местонахождении и состоянии мест захоронений, обмениваются данными о казахстанских и итальянских погибших военнослужащих, захороненных на территориях государств.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14198
Re: Казахстан и Италия хотят обменяться сведениями о...
Отправлено: 04.03.24 - 12:04
#1
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Цитата:
относительно статуса мест захоронений военнослужащих, погибших в период Второй мировой войны,

Тут надо у нашего историка Сабы уточнить. У нас что итальянцы воевали на казахстанской земле?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1699
Re: Казахстан и Италия хотят обменяться сведениями о...
Отправлено: 04.03.24 - 13:06
#2
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Цитата:
Vit:
Тут надо у нашего историка Сабы уточнить. У нас что итальянцы воевали на казахстанской земле?

А захоронение военнопленных по Аулиекольской трассе? И брошенное на произвол судьбы?
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