Отправлено: - 12:27





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=51615 "Проблема там еще с советских времен!"Источник:

Цитата:А боты раздувают так как будто бы раньше всё было прекрасно ...да там во все времена так было...коммуняки построили кабы как а проблему с отводом талых и дождевых вод под мостом решать не хотели ..так было всегда и во всём