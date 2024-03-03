В жизни каждого человека, предприятия или всей страны имеются свои достижения, которыми они гордятся. Одна страна гордится самым высоким индексом счастливой жизни. Другие - тем, что национальная футбольная команда стала чемпионом мира, и так далее. Какие достижения у Казахстана? Читать новость
Кто там еще впереди планеты всей, Вьетнам, Гватемала, Никарагуа, Филлипины? Парируйте же, тов. Воронин, да, они гордятся счастьем, но вот мне например этого счастья какого то аборигена в бесконечных танцах с бубнами не особо и нужно..
Другие - тем, что национальная футбольная команда стала чемпионом мира, и так далее.
То же самое. Хотели бы жить в Уругвае или в фавелах трущоб Бразилии? Там бы вам дал хоть кто то такую свободу слова как тут, или просто извините меня вас бы пристрелили бы там же на месте за то, что вы неправильно говорите, какие нибудь мелкие эскобарчики с заряженными наготове стволами? Да, в Аргентине, где рай для нацистких преступников, может быть и лучше, но... Давайте уже конкретные сравнения, а не это то самое, о чем вы говорите, недоговаривая.
родом из Шанхая2022: ......нам надо признатся что мы не так сильно и трудолюбивы,кто может начинать работать с 6 .5 или 4х утра я думаю не все
Никогда не понимал в чём прикол на работу к 5 утра приезжать,у меня все друзья немцы так работают,просыпаются посреди ночи куда то едут,потом зато в 3 часа дня они уже дома. Так не проще ли выспаться,начать работу в 8 и в 17-18 быть дома?
NG.kz: Другие - тем, что национальная футбольная команда стала чемпионом мира, и так далее. К
А у нас со спортом какие проблемы? Неужели мы не гордимся, когда наши боксеры кого то выигрывают, неужели не гордимся тем же теннисом, велогонками, хоккеем, даже таким? Это вполне конкретные сравнения, спорт со спортом. Вы же сравниваете фальшивый индекс счастья, со спортом, и что делает президент. Таким образом получаем какую то статью с популисткой фальшью так сказать фальшивой же пропаганды против государственного строя, если можно так выразиться, исходя из того, что вы тут описали..
Не были вы в шкуре одного моего знакомого: с работы уволили, у жены резко обострилась желудочная недостаточность, дошло до операции, а на все нужны деньги, деньги, деньги. Они у родных кончились быстро, а затем несколько кредитов в МФО и все- дно... Сколько не работает- закрыть свои долги не может, невыездной.. Поэтому не судите и да не судимы будете!!! У всех разные причины брать кредиты(((((
И таких- увы не мало: у кого дом сгорел из-за пожара, у кого дом строится но по деньгам из-а роста цен на все не тянет, у кого поголовье под нож попало из-за целевой работы ветеринаров, а для них скот, подворье был единственным заработком
Добринцофф: Никогда не понимал в чём прикол на работу к 5 утра приезжать,у меня все друзья немцы так работают,просыпаются посреди ночи куда то едут,потом зато в 3 часа дня они уже дома. Так не проще ли выспаться,начать работу в 8 и в 17-18 быть дома?
По факту на производстве три основных графика работ. К примеру комбинат. Это пятидневка с 8-часовым рабочим днем и два выходных - суббота и воскресенье. Это контора и обслуживающий персонал - ремонтники, строители, сантехники и т.п. 12-часовая смена - технологи Фабрика, УГЖДТ, карьеры вроде. Начинают, кто в 7 (утра или вечера), либо в 7.30 (утра или вечера). Туда на работу надо еще добраться, люди встают в 5 или 5.30 утра (вечера) и прутся на остановку или стоянку. Проходят алкотест, переодеваются и на раскомандировку (где рассказывают про обстановку на местах и дают предсменные задания, также рассказывают о несчастных случаях на производстве...). К работе приступают в 7 или в 7.30. Третий график это трехсменка - самый сложный график. Это для вредных производств - шахта к примеру. Там по КЗОТу не положено работать больше 7-8 часов. Начинается первая смена в 4 утра (не забываем, что надо добраться до работы - минус час), вторая в 12 дня, третья в 8 вечера. И работают они, не помню точно по несколько дней (два или три дня) в одну смену, потом в другую и третью. И там у них еще как то день отдыха впендюрен между этими сменами. Нет знакомых шахтеров ((( В жизни трудовой встречается редкие графики. Пожарники - сутки через трое. У них все классно, кроме пожаров. Кузет бывает по такому графику работает.
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