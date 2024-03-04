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Казахстанцы стали пересаживаться на старые автомобили после снижения утильсбора
Казахстанцы стали пересаживаться на старые автомобили после снижения утильсбора
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