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≡ Казахстанцы стали пересаживаться на старые автомобили после снижения утильсбора
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48704
Казахстанцы стали пересаживаться на старые автомобили после снижения утильсбора
Отправлено: 04.03.24 - 10:45
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После снижения утильсбора казахстанцы массово стали пересаживаться на старые автомобили, сообщил премьер-министр в ответе на запрос группы сенаторов. В Казахстане этот сбор значительно меньше, чем в соседних странах, обратил внимание премьер.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14190
Re: Казахстанцы стали пересаживаться на старые автомобили после...
Отправлено: 04.03.24 - 10:45
#1
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Цитата:
По словам премьера, введение в 2015 году этого сбора призвано было как стимулировать обновление автопарка, так и улучшить экологическую ситуацию.

Во заливают) Они с нами разговаривают как с барашками)
Блин ну если вы реально переживайте об обновление парка и экологии, То отмените полностью утильсбор, растаможку, первичку и уже завтра на улицах наших городов появятся свежие современные автомобили!!!
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
923
Казахстанцы стали пересаживаться на старые автомобили после снижения утильсбора
Отправлено: 04.03.24 - 10:49
#2
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Купить новое авто, посвежее, мешает сборы на утильсбор. Понизить до 200 долларов. И мешает первичная регистрация, которую надо вообще отменить для новых авто до 3 лет

[Исправлено: arman_kst, 04.03.2024 - 11:50]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14190
Казахстанцы стали пересаживаться на старые автомобили после снижения утильсбора
Отправлено: 04.03.24 - 10:54
#3
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И обновление парка, это что они имеют ввиду? Чем? Китайцами? Ну ладно ещё корейцы норм, и все и весь выбор. :-x
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