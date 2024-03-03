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≡ Николай ВОРОНИН: У каждого свои достижения
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48704
Николай ВОРОНИН: У каждого свои достижения
Отправлено: 03.03.24 - 09:50
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В жизни каждого человека, предприятия или всей страны имеются свои достижения, которыми они гордятся. Одна страна гордится самым высоким индексом счастливой жизни. Другие - тем, что национальная футбольная команда стала чемпионом мира, и так далее. Какие достижения у Казахстана?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36318
Николай ВОРОНИН: У каждого свои достижения
Отправлено: 04.03.24 - 09:07
#60
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Кто там еще впереди планеты всей, Вьетнам, Гватемала, Никарагуа, Филлипины?
Парируйте же, тов. Воронин, да, они гордятся счастьем, но вот мне например этого счастья какого то аборигена в бесконечных танцах с бубнами не особо и нужно..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36318
Николай ВОРОНИН: У каждого свои достижения
Отправлено: 04.03.24 - 09:09
#61
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У меня есть свое счастье, это ребенок, семья, счастье то, что могу их накормить, не танцуя не перед какими янками с бубнами и бусами..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36318
Николай ВОРОНИН: У каждого свои достижения
Отправлено: 04.03.24 - 09:17
#62
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Цитата:
Другие - тем, что национальная футбольная команда стала чемпионом мира, и так далее.


То же самое.
Хотели бы жить в Уругвае или в фавелах трущоб Бразилии?
Там бы вам дал хоть кто то такую свободу слова как тут, или просто извините меня вас бы пристрелили бы там же на месте за то, что вы неправильно говорите, какие нибудь мелкие эскобарчики с заряженными наготове стволами?
Да, в Аргентине, где рай для нацистких преступников, может быть и лучше, но...
Давайте уже конкретные сравнения, а не это то самое, о чем вы говорите, недоговаривая.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9778
Николай ВОРОНИН: У каждого свои достижения
Отправлено: 04.03.24 - 09:54
#63
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
......нам надо признатся что мы не так сильно и трудолюбивы,кто может начинать работать с 6 .5 или 4х утра я думаю не все

Никогда не понимал в чём прикол на работу к 5 утра приезжать,у меня все друзья немцы так работают,просыпаются посреди ночи куда то едут,потом зато в 3 часа дня они уже дома.
Так не проще ли выспаться,начать работу в 8 и в 17-18 быть дома?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36318
Николай ВОРОНИН: У каждого свои достижения
Отправлено: 04.03.24 - 10:03
#64
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Цитата:
NG.kz:
Другие - тем, что национальная футбольная команда стала чемпионом мира, и так далее. К

А у нас со спортом какие проблемы?
Неужели мы не гордимся, когда наши боксеры кого то выигрывают, неужели не гордимся тем же теннисом, велогонками, хоккеем, даже таким?
Это вполне конкретные сравнения, спорт со спортом.
Вы же сравниваете фальшивый индекс счастья, со спортом, и что делает президент.
Таким образом получаем какую то статью с популисткой фальшью так сказать фальшивой же пропаганды против государственного строя, если можно так выразиться, исходя из того, что вы тут описали..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14190
Николай ВОРОНИН: У каждого свои достижения
Отправлено: 04.03.24 - 10:24
#65
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Цитата:
111: Хотели бы вы жить в этой самой счастливой стране бывших канибалов
Да, я б хотел) одежды не надо, тех осмотр не надо. Танцуй целый день вокруг бубна и бананы хряпай. Вот оно счастье)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14190
Николай ВОРОНИН: У каждого свои достижения
Отправлено: 04.03.24 - 10:29
#66
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Цитата:
родом из Шанхая2022: нам надо признатся что мы не так сильно и трудолюбивы,кто может начинать работать с 6 .5 или 4х утра я думаю не все
Автобусники начинают в 4-5 утра заканчивают ночью. Механизаторы начинают 4-5 утра и до глубокой ночи пока погода позволяет, целый день пылью дышат.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36318
Николай ВОРОНИН: У каждого свои достижения
Отправлено: 04.03.24 - 10:34
#67
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Цитата:
Vit:
Да, я б хотел) одежды не надо, тех осмотр не надо. Танцуй целый день вокруг бубна и бананы хряпай. Вот оно счастье

Это можно в любой стране делать.
Вот счастливые люди..

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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
119
Николай ВОРОНИН: У каждого свои достижения
Отправлено: 04.03.24 - 10:35
#68
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Не были вы в шкуре одного моего знакомого: с работы уволили, у жены резко обострилась желудочная недостаточность, дошло до операции, а на все нужны деньги, деньги, деньги. Они у родных кончились быстро, а затем несколько кредитов в МФО и все- дно... Сколько не работает- закрыть свои долги не может, невыездной.. Поэтому не судите и да не судимы будете!!! У всех разные причины брать кредиты(((((
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14190
Николай ВОРОНИН: У каждого свои достижения
Отправлено: 04.03.24 - 10:39
#69
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Цитата:
Михаил:
Очень жаль. Неё тут про другие кредиты говорили, про те что б перед друзьями и соседями не "стыдно" было. Кредиты на айфон, машины, телевизоры
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
119
Николай ВОРОНИН: У каждого свои достижения
Отправлено: 04.03.24 - 10:43
#70
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И таких- увы не мало: у кого дом сгорел из-за пожара, у кого дом строится но по деньгам из-а роста цен на все не тянет, у кого поголовье под нож попало из-за целевой работы ветеринаров, а для них скот, подворье был единственным заработком
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36318
Николай ВОРОНИН: У каждого свои достижения
Отправлено: 04.03.24 - 10:53
#71
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Цитата:
Vit:
Кредиты на айфон, ма

Ну у моей рассрочка на два года на айфон, осенью заканчивается, так же на год брали Термомикс ТМ-6, это удобно в конце концов.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
117
Re: Николай ВОРОНИН: У каждого свои достижения
Отправлено: 04.03.24 - 10:53
#72
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Цитата:
Добринцофф:
Никогда не понимал в чём прикол на работу к 5 утра приезжать,у меня все друзья немцы так работают,просыпаются посреди ночи куда то едут,потом зато в 3 часа дня они уже дома. Так не проще ли выспаться,начать работу в 8 и в 17-18 быть дома?


По факту на производстве три основных графика работ. К примеру комбинат.
Это пятидневка с 8-часовым рабочим днем и два выходных - суббота и воскресенье. Это контора и обслуживающий персонал - ремонтники, строители, сантехники и т.п.
12-часовая смена - технологи Фабрика, УГЖДТ, карьеры вроде. Начинают, кто в 7 (утра или вечера), либо в 7.30 (утра или вечера). Туда на работу надо еще добраться, люди встают в 5 или 5.30 утра (вечера) и прутся на остановку или стоянку. Проходят алкотест, переодеваются и на раскомандировку (где рассказывают про обстановку на местах и дают предсменные задания, также рассказывают о несчастных случаях на производстве...). К работе приступают в 7 или в 7.30.
Третий график это трехсменка - самый сложный график. Это для вредных производств - шахта к примеру. Там по КЗОТу не положено работать больше 7-8 часов. Начинается первая смена в 4 утра (не забываем, что надо добраться до работы - минус час), вторая в 12 дня, третья в 8 вечера. И работают они, не помню точно по несколько дней (два или три дня) в одну смену, потом в другую и третью. И там у них еще как то день отдыха впендюрен между этими сменами. Нет знакомых шахтеров (((
В жизни трудовой встречается редкие графики. Пожарники - сутки через трое. У них все классно, кроме пожаров. Кузет бывает по такому графику работает.
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