Отправлено: - 10:53

Добринцофф:

Никогда не понимал в чём прикол на работу к 5 утра приезжать,у меня все друзья немцы так работают,просыпаются посреди ночи куда то едут,потом зато в 3 часа дня они уже дома. Так не проще ли выспаться,начать работу в 8 и в 17-18 быть дома?

Цитата:По факту на производстве три основных графика работ. К примеру комбинат.Это пятидневка с 8-часовым рабочим днем и два выходных - суббота и воскресенье. Это контора и обслуживающий персонал - ремонтники, строители, сантехники и т.п.12-часовая смена - технологи Фабрика, УГЖДТ, карьеры вроде. Начинают, кто в 7 (утра или вечера), либо в 7.30 (утра или вечера). Туда на работу надо еще добраться, люди встают в 5 или 5.30 утра (вечера) и прутся на остановку или стоянку. Проходят алкотест, переодеваются и на раскомандировку (где рассказывают про обстановку на местах и дают предсменные задания, также рассказывают о несчастных случаях на производстве...). К работе приступают в 7 или в 7.30.Третий график это трехсменка - самый сложный график. Это для вредных производств - шахта к примеру. Там по КЗОТу не положено работать больше 7-8 часов. Начинается первая смена в 4 утра (не забываем, что надо добраться до работы - минус час), вторая в 12 дня, третья в 8 вечера. И работают они, не помню точно по несколько дней (два или три дня) в одну смену, потом в другую и третью. И там у них еще как то день отдыха впендюрен между этими сменами. Нет знакомых шахтеров (((В жизни трудовой встречается редкие графики. Пожарники - сутки через трое. У них все классно, кроме пожаров. Кузет бывает по такому графику работает.