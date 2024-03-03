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Эвтаназия? Или все-таки убийство? - Проблему бродячих животных предлагают решать кардинально. Что об этом думают чиновники и зоозащитники?
Эвтаназия? Или все-таки убийство? - Проблему бродячих животных предлагают решать кардинально. Что об этом думают чиновники и зоозащитники?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48701
Эвтаназия? Или все-таки убийство? - Проблему бродячих животных предлагают решать кардинально. Что об этом думают чиновники и зоозащитники?
Отправлено: 03.03.24 - 11:54
Уже второй год «НГ» ведет проект «Ищу дом», в котором мы рассказываем об обитателях частных приютов для бродячих животных. За это время были лишь единичные случаи, когда собака находила новый дом. Поэтому можно говорить о том, что под эвтаназию, в случае принятия поправок в закон, попадет большая часть отловленных животных.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 141
Re: Эвтаназия? Или все-таки убийство? - Проблему бродячих...
Отправлено: 03.03.24 - 11:54
Весь этот розовый воздушный замок, придуманный зоозащитниками , который предполагал любовь и духовное единение горожан и чипированных кобелей, априори был не жизнеспособным, так как в его фундаменте заложен ошибочный постулат, а именно - выпуск в естественную среду обитания ! Это не их среда, а человека. Всё ! И исходить надо только из этого. Нравится кому-то дома держать в клетке живое существо - держите, но нам не навязывайте.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1927
Re: Эвтаназия? Или все-таки убийство? - Проблему бродячих...
Отправлено: 03.03.24 - 12:03
Цитата:
Полностью поддерживаю, и не раз уже об этом писал. Среда обитания домашних животных совсем не улицы и помойки, а дома рядом с хозяином.
Филипповна:
Полностью поддерживаю, и не раз уже об этом писал. Среда обитания домашних животных совсем не улицы и помойки, а дома рядом с хозяином.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 14182
Эвтаназия? Или все-таки убийство? - Проблему бродячих животных предлагают решать кардинально. Что об этом думают чиновники и зоозащитники?
Отправлено: 03.03.24 - 12:10
Цитата:
Готов участвовать в тендере. Я вам за 113 лямов всех собак выловлю в области. Отстерелизую так что вы их больше не увидите на улицах не когда)
И ещё останутся деньги что б построить частный детский сад. Вобщем отдайте мне эти деньги и я решу как минимум несколько проблем в городе. Другие их все равно разворуют и концов не найдёте)
[Исправлено: Vit, 03.03.2024 - 12:14]
[Исправлено: Vit, 03.03.2024 - 12:17]
Для реализации программы ОСВВ из областного бюджета всего было выделено 113 638 360 тенге,
Готов участвовать в тендере. Я вам за 113 лямов всех собак выловлю в области. Отстерелизую так что вы их больше не увидите на улицах не когда)
И ещё останутся деньги что б построить частный детский сад. Вобщем отдайте мне эти деньги и я решу как минимум несколько проблем в городе. Другие их все равно разворуют и концов не найдёте)
[Исправлено: Vit, 03.03.2024 - 12:14]
[Исправлено: Vit, 03.03.2024 - 12:17]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 36293
Re: Эвтаназия? Или все-таки убийство? - Проблему бродячих...
Отправлено: 03.03.24 - 13:37
Цитата:
Усыпили, живьем сожгли и съели!
Зоозащитники те еще расказчики..
Зоозащитники считают, что собак усыпили, вывезли на скотомогильник и... сожгли. Они обращались в пункт временного содержания, но собак там не было.
Усыпили, живьем сожгли и съели!
Зоозащитники те еще расказчики..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 36293
Re: Эвтаназия? Или все-таки убийство? - Проблему бродячих...
Отправлено: 03.03.24 - 13:39
Цитата:
А почему бы вам не заниматься этим и не покупать тоннами буренок и лошадок, убивая их, лишь бы бездомные собаки насытились?
В чем проблема?
В Турции, например, собаки на людей не нападают по еще одной причине - на улицах стоят специальные автоматы, где собаки могут поесть.
А почему бы вам не заниматься этим и не покупать тоннами буренок и лошадок, убивая их, лишь бы бездомные собаки насытились?
В чем проблема?
Re: Эвтаназия? Или все-таки убийство? - Проблему бродячих...
Отправлено: 03.03.24 - 15:48
Зачем отлавливать, отстреливать, можно просто положить отравленное мясо (пищу, корм) в местах частого появления бродячих собак. Рядом поставить табличку с предупреждением для хозяев домашних собачек.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1692
Re: Эвтаназия? Или все-таки убийство? - Проблему бродячих...
Отправлено: 03.03.24 - 17:17
Цитата:
Ну ну..потом у кого то муж(жена) скончалась от отравления!)))Цитата:
Полностью с вами согласна! Если собака домашнее животное то должна жить с человеком если же оно живёт на улице и без надзора то оно уже дикое животное которое несёт угрозу человеку. У зоозащитников (кошатники,собачники) у них похоже присутствует заболевание подобие анорексии,когда объяснять бесполезное занятие. Приведу пример, есть такая баба Шура в районе КЖБИ которая на последнею пенсию закармливает котов которые уже отказываются ловить мышей и только ждут её.
mks2703:
Рядом поставить табличку с предупреждением для хозяев домашних собачек.
Рядом поставить табличку с предупреждением для хозяев домашних собачек.
Ну ну..потом у кого то муж(жена) скончалась от отравления!)))Цитата:
Филипповна:
Весь этот розовый воздушный замок, придуманный зоозащитниками , который предполагал любовь и духовное единение горожан и чипированных кобелей, априори был не жизнеспособным, так как в его фундаменте заложен ошибочный постулат, а именно - выпуск в естественную среду обитания ! Это не их среда, а человека
Весь этот розовый воздушный замок, придуманный зоозащитниками , который предполагал любовь и духовное единение горожан и чипированных кобелей, априори был не жизнеспособным, так как в его фундаменте заложен ошибочный постулат, а именно - выпуск в естественную среду обитания ! Это не их среда, а человека
Полностью с вами согласна! Если собака домашнее животное то должна жить с человеком если же оно живёт на улице и без надзора то оно уже дикое животное которое несёт угрозу человеку. У зоозащитников (кошатники,собачники) у них похоже присутствует заболевание подобие анорексии,когда объяснять бесполезное занятие. Приведу пример, есть такая баба Шура в районе КЖБИ которая на последнею пенсию закармливает котов которые уже отказываются ловить мышей и только ждут её.
Re: Эвтаназия? Или все-таки убийство? - Проблему бродячих...
Отправлено: 03.03.24 - 17:44
Цитата:
Хорошо. Мясо не использовать. Корм собачий сухой (отравленный), надеюсь, никто из людей с земли не поднимает.
Таких баб Шур в каждом районе несколько. Кошек пусть кормят, те людей не кусают, но популяцию грызунов регулируют.
ПолиграфЪ Боярышников:
Ну ну..потом у кого то муж(жена) скончалась от отравления!)))
Ну ну..потом у кого то муж(жена) скончалась от отравления!)))
Хорошо. Мясо не использовать. Корм собачий сухой (отравленный), надеюсь, никто из людей с земли не поднимает.
Таких баб Шур в каждом районе несколько. Кошек пусть кормят, те людей не кусают, но популяцию грызунов регулируют.
Re: Эвтаназия? Или все-таки убийство? - Проблему бродячих...
Отправлено: 03.03.24 - 18:35
Цитата:
113 лямов - тема интересная. Открыть фонд по добыче беспризорных собак за вознаграждение. Как раньше волков. Поставить ценник. И бывшие интеллигентные человеки зачистят область за месяц.
И работа для людей и деньги останутся в области. Бывшие потратят бонус на питие и закусь.
Vit:
Я вам за 113 лямов всех собак выловлю в области. Отстерелизую так что вы их больше не увидите на улицах не когда)
Я вам за 113 лямов всех собак выловлю в области. Отстерелизую так что вы их больше не увидите на улицах не когда)
113 лямов - тема интересная. Открыть фонд по добыче беспризорных собак за вознаграждение. Как раньше волков. Поставить ценник. И бывшие интеллигентные человеки зачистят область за месяц.
И работа для людей и деньги останутся в области. Бывшие потратят бонус на питие и закусь.
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