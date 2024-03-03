Отправлено: - 17:17

mks2703:

Рядом поставить табличку с предупреждением для хозяев домашних собачек.

Филипповна:

Весь этот розовый воздушный замок, придуманный зоозащитниками , который предполагал любовь и духовное единение горожан и чипированных кобелей, априори был не жизнеспособным, так как в его фундаменте заложен ошибочный постулат, а именно - выпуск в естественную среду обитания ! Это не их среда, а человека

Цитата:Ну ну..потом у кого то муж(жена) скончалась от отравления!)))Цитата:Полностью с вами согласна! Если собака домашнее животное то должна жить с человеком если же оно живёт на улице и без надзора то оно уже дикое животное которое несёт угрозу человеку. У зоозащитников (кошатники,собачники) у них похоже присутствует заболевание подобие анорексии,когда объяснять бесполезное занятие. Приведу пример, есть такая баба Шура в районе КЖБИ которая на последнею пенсию закармливает котов которые уже отказываются ловить мышей и только ждут её.