В жизни каждого человека, предприятия или всей страны имеются свои достижения, которыми они гордятся. Одна страна гордится самым высоким индексом счастливой жизни. Другие - тем, что национальная футбольная команда стала чемпионом мира, и так далее. Какие достижения у Казахстана? Читать новость
alex_60: Токаева забыли перед Тасмагамбетовым. а Ахметов после Тасмагамбетова. причем Ахметовых было два, Серик и Даниал. А Масимов был два раза в разное время. а начало- Терещенко, Кажегельдин, Балгымбаев. но это вы конечно знаете. ну то что вы все это знаете, я не сомневался.
Что это информативно что ли? Какая разница кто был, сам себе противоречишь, выше отметил, что никто их не знает. Не важно кто, главное чтобы простой народ хорошо жил и могли называть вещи своими именами!
Самок главное достижение это строительство и проведение Экспо. Грохнули так грохнули на весь мир) Незнаю, давно не был там, интересно инфраструктура ещё живая? Просто 5 лет назад когда был, видел как отвалившися пластик к зданиям шурупами ремонтировали)
Kairat stayer: Что это информативно что ли? Какая разница кто был, сам себе противоречишь, выше отметил, что никто их не знает. Не важно кто, главное чтобы простой народ хорошо жил и могли называть вещи своими именами!
это очень важная информация. в плане рассмотрения достижений Казахстана. Эти люди, начиная с Терещенко, и кончая нынешним премьером, рулили страной все время независимости страны, более тридцати лет. всем "достижениям" за эти тридцать лет мы обязаны именно им. и хоть сто раз скажи что Назарбаев всем рулил, а они выполняли его приказы, но вся экономика зависела от их работы. поэтому имена этих "героев" все должны знать поименно. несмотря на то что некоторые в бегах, кто то в тюрьме, пенсионеры есть, покинувшие этот мир, есть и ставшие президентами.
alex_60: и хоть сто раз скажи что Назарбаев всем рулил, а они выполняли его приказы, но вся экономика зависела от их работы.
Правильно руководил Н.А.Назарбаев, остальные исполняли его указания. Даже заучи наизусть их фамилий, на форуме часто же вспоминают, про 162 магнатов, якобы которыми до настоящего времени практически вся экономика страны контролируется.
МФО и букмекеров надо запрещать. Во многом положение людей зависит от них самих. Не знаю, может перед получением кредита, людям проходить тест на вменяемость, раз банк как-то пропускает займы с липовым подтверждением. И банковским клеркам допустившим такое, тоже оплачивать часть кредита такого клиента. Сейчас и ранее в сети, педалилась тема на списание долгов. Ну епрст, а тем кто честно выплачивал кредиты, давайте тоже тогда вернем деньги. Они ужимались, считали каждую тенгушку, не понтовались шматьем и тачками, выплачивали - все по-чесноку. Я выплатил в свое время две ипотеки, кредиты выплачиваю через Каспи, не сильно напрягаясь, потому что считаю, сколько могу платить, а сколько не смогу. Или будет напряжно. У нас счастливая страна. Мы в массе своей не сильно напрягаемся на работе. У нас 30 и более дней отпуска в году, 15 праздничных дней в году. Где на Западе такое же? Они там пашут, считают каждую копейку, придерживаются строгих правил в общественной и личной жизни. И при этом не ноют, как наши. Поэтому по опросам, они счастливые, а мы почему то несчастные. На 60 каком-то месте. Это просто менталитет наш. Нам трудно признаться, в том что жизнь наша такая, кроме нас никто не виноват. У нас всегда кто-то виноват...
Kairat stayer: Понятно, что в стране нужно осуществить реформы, модернизировать, реально работающие концепций разработать, не как у великих россиян, пусть не обижаются и стать развитой страной. Ранее неоднократно отмечал, цитировать самого себя не буду, что цивилизованные страны обладают высоким уровнем знаний и компетенций, высокими технологиям и в глобальной конкуренции выигрывают тех стран, у которых ничего не развито.
У нас и у других не особо развитых стран разрыв между богатыми и бедными, с каждым годом растёт, скорее всего, будет дальше расти, если не предпринять кардинальные меры. Богатые будут богатеть, а бедные беднеть!
Вот процитировал самого себя (выше пост №9), что не так? Нужно принять кардинальные меры, О.А. Бектенов и его кабинет министров пусть занимаются, нужны развитие технологии, промышленности, привлекать зарубежных инвесторов, науку и образование нужно до должного уровня довести. Отмечал ранее, что две индустриализации провели, больших результатов нет. Мы же не обложены и навешаны американскими и европейскими санкциями, как новогодняя ёлка, кто мешает? Да цены на продукты растут, но в целом социальные стандарты не падают, объекты и дороги строятся, медицинские учреждения работают и.т.д.
Kairat stayer: Понятно, что в стране нужно осуществить реформы, модернизировать, реально работающие концепций разработать, не как у великих россиян, пусть не обижаются и стать развитой страной. Ранее неоднократно отмечал, цитировать самого себя не буду, что цивилизованные страны обладают высоким уровнем знаний и компетенций, высокими технологиям и в глобальной конкуренции выигрывают тех стран, у которых ничего не развито.
Ниже приведу как пример дискуссию от августа 2018 года, наш регион (Костанайская область) тогда предпринимала попытки по индустриализации, скоро будет шесть лет, какие успехи, недостачи и прочёты допустили? Актуально, пусть авторы проводят журналистские исследования, расследования или анализы, если такие грамотные и разъяснят не особо грамотным читателям суть, кто мешает? какой конкурентоспособный товар выпускаем, ест ли проблемы со сбытом и.т.д. Ранее неоднократно, отмечал, что область дотационная, когда Кумар ага начал работать на занимаемой должности говорил, нужно кормить страну, будем ли мы кормить страну и когда начнём?
Процитирую, самого себя:
Kairat stayer: На счёт различных специалистов задействованных строительной индустрии (архитекторы, проектировщики, сметчики, геодезисты, дизайнеры и.т.д), конечно надо их обучать и повышать квалификацию, если действительно они в этом нуждаются. Тем более мы же хотим в масштабах области осуществить индустриализацию и по другим направлениям, ищем иностранных инвесторов, планируем дополнительно к имеющимся производствам, организовать сборку тракторов, мониторов, телевизоров и др. Тем самым поднять экономику региона. Главное чтобы был сбыт по стране, на региональном уровне и ближнее зарубежье. Ничего зазорного в этом нет, надо оптимизмом подходить к этому вопросу, даже в СССР в своё время, начиная с периода правления Сталиным помогали европейцы с американцами, не бесплатно конечно, привлекались иностранные инженера, технологий, строились спроектированные ими заводы и фабрики. В последние время те же копейки выпускались на линии Fiat, позже "восьмёрки" опять же помогли Porche, штамповали их по 20-30 лет, но в мировом масштабе они не были конкурентоспособными. У нас КСК работала, относящее к текстильной промышленности, сырьё в виде шерсти своя, ткань была востребована, то есть конкурентный товар. Самое главное мы должны думать, что конкурентоспособное и пользующаяся спросом, мы в состоянии выпускать.
Victor Yang: От таких мыслей экономика не восстановится. И тут есть порочный круг: допустим, можем. Но для уменьшения себестоимости нужны большие мощности, а куда сбывать большое количество продукции в 18-миллионном Казахстане, где ещё транспортные расходы возьмут хорошую статью? Втиснуться на экспортные рынки - это нужны очень-очень высокая конкурентоспособность.
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