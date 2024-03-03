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≡ Техосмотр в Казахстане - "абсолютная глупость в нынешних реалиях". Мнение эксперта
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48701
Техосмотр в Казахстане - "абсолютная глупость в нынешних реалиях". Мнение эксперта
Отправлено: 03.03.24 - 18:03
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В Казахстане прохождение техосмотра транспортных средств остается одной из крайне острых проблем. Как будет ужесточаться наказание за фиктивный техосмотр? С какими проблемами могут столкнуться водители при прохождении?
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1212
Re: Техосмотр в Казахстане - "абсолютная глупость в...
Отправлено: 03.03.24 - 18:03
#1
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Техосмотр является абсолютной глупостью не потому, что он не проводится как следует, а потому, что это пережиток глубокого прошлого и ещё один способ пополнения бюджета и чьего-то кармана, поэтому отказываться от него не позволят.
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