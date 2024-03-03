Re: Техосмотр в Казахстане - "абсолютная глупость в...

Отправлено: - 18:03

Техосмотр является абсолютной глупостью не потому, что он не проводится как следует, а потому, что это пережиток глубокого прошлого и ещё один способ пополнения бюджета и чьего-то кармана, поэтому отказываться от него не позволят.