Отправлено: - 18:32

Kairat stayer:

Понятно, что в стране нужно осуществить реформы, модернизировать, реально работающие концепций разработать, не как у великих россиян, пусть не обижаются и стать развитой страной. Ранее неоднократно отмечал, цитировать самого себя не буду, что цивилизованные страны обладают высоким уровнем знаний и компетенций, высокими технологиям и в глобальной конкуренции выигрывают тех стран, у которых ничего не развито.

[Исправлено: Kairat stayer, 03.03.2024 - 19:33]

Цитата:Ниже приведу как пример дискуссию от августа 2018 года, наш регион (Костанайская область) тогда предпринимала попытки по индустриализации, скоро будет шесть лет, какие успехи, недостачи и прочёты допустили? Актуально, пусть авторы проводят журналистские исследования, расследования или анализы, если такие грамотные и разъяснят не особо грамотным читателям суть, кто мешает? какой конкурентоспособный товар выпускаем, ест ли проблемы со сбытом и.т.д. Ранее неоднократно, отмечал, что область дотационная, когда Кумар ага начал работать на занимаемой должности говорил, нужно кормить страну, будем ли мы кормить страну и когда начнём?Процитирую, самого себя:Kairat stayer: На счёт различных специалистов задействованных строительной индустрии (архитекторы, проектировщики, сметчики, геодезисты, дизайнеры и.т.д), конечно надо их обучать и повышать квалификацию, если действительно они в этом нуждаются. Тем более мы же хотим в масштабах области осуществить индустриализацию и по другим направлениям, ищем иностранных инвесторов, планируем дополнительно к имеющимся производствам, организовать сборку тракторов, мониторов, телевизоров и др. Тем самым поднять экономику региона. Главное чтобы был сбыт по стране, на региональном уровне и ближнее зарубежье. Ничего зазорного в этом нет, надо оптимизмом подходить к этому вопросу, даже в СССР в своё время, начиная с периода правления Сталиным помогали европейцы с американцами, не бесплатно конечно, привлекались иностранные инженера, технологий, строились спроектированные ими заводы и фабрики. В последние время те же копейки выпускались на линии Fiat, позже "восьмёрки" опять же помогли Porche, штамповали их по 20-30 лет, но в мировом масштабе они не были конкурентоспособными. У нас КСК работала, относящее к текстильной промышленности, сырьё в виде шерсти своя, ткань была востребована, то есть конкурентный товар. Самое главное мы должны думать, что конкурентоспособное и пользующаяся спросом, мы в состоянии выпускать.Victor Yang: От таких мыслей экономика не восстановится. И тут есть порочный круг: допустим, можем. Но для уменьшения себестоимости нужны большие мощности, а куда сбывать большое количество продукции в 18-миллионном Казахстане, где ещё транспортные расходы возьмут хорошую статью? Втиснуться на экспортные рынки - это нужны очень-очень высокая конкурентоспособность.Подробнее здесь: