Отправлено: - 15:39

111:

На выборы всей семьей наверно пойдешь?

Цитата:-----Самое смешное , но ты не поверишь , пойду , но против . И вот ты сколько уже здесь выкладываешь свое болото , помёт и другие униансайты , до сих пор ни чёрта не понял - драка мне не нравится .Всё можно решить мирным путём . Но тебе этого не понять . Ты специально выставляешь тут всякую чушь , не понимая и не зная , что реально происходить .И не надо жаловаться на картинки во флуде . Если ты их принял на свой счёт - то , как говорится , на воре и шапка горит.