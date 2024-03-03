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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.03.24 - 15:29
Цитата:
----А я и не отказываюсь , хотя в то время был гражданином Казахстана .
111:
Ты же гикаешь Крымские территории это твои.
Ты же гикаешь Крымские территории это твои.
----А я и не отказываюсь , хотя в то время был гражданином Казахстана .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.03.24 - 15:30
Цитата:
Я и сказал, потому за ваши путинские хотелки, гибнут пацаны, гибнут дети, выжигаются города.
Потому что вы слепо бежите и поддерживаете Путина с этой бойней.
На выборы всей семьей наверно пойдешь?
Наверно еще по два раза..
[Исправлено: 111, 03.03.2024 - 16:31]
Гога:
А я и не отказываюсь
А я и не отказываюсь
Я и сказал, потому за ваши путинские хотелки, гибнут пацаны, гибнут дети, выжигаются города.
Потому что вы слепо бежите и поддерживаете Путина с этой бойней.
На выборы всей семьей наверно пойдешь?
Наверно еще по два раза..
[Исправлено: 111, 03.03.2024 - 16:31]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.03.24 - 15:30
Цитата:
-----Счастливого вечера тебе от всего российского народа !
111:
-----Счастливого вечера тебе от всего российского народа !
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.03.24 - 15:33
Цитата:
У меня в России полно родственников как ты, даже племяши воюют, и вроде племяш по отцу пошел убивать чужих детей, это надо еще уточнить..
Ну да, один погиб.
Гога:
Счастливого вечера тебе от всего российского народа !
Счастливого вечера тебе от всего российского народа !
У меня в России полно родственников как ты, даже племяши воюют, и вроде племяш по отцу пошел убивать чужих детей, это надо еще уточнить..
Ну да, один погиб.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.03.24 - 15:39
Цитата:
-----Самое смешное , но ты не поверишь , пойду , но против . И вот ты сколько уже здесь выкладываешь свое болото , помёт и другие униансайты , до сих пор ни чёрта не понял - драка мне не нравится .Всё можно решить мирным путём . Но тебе этого не понять . Ты специально выставляешь тут всякую чушь , не понимая и не зная , что реально происходить .И не надо жаловаться на картинки во флуде . Если ты их принял на свой счёт - то , как говорится , на воре и шапка горит.
111:
На выборы всей семьей наверно пойдешь?
На выборы всей семьей наверно пойдешь?
-----Самое смешное , но ты не поверишь , пойду , но против . И вот ты сколько уже здесь выкладываешь свое болото , помёт и другие униансайты , до сих пор ни чёрта не понял - драка мне не нравится .Всё можно решить мирным путём . Но тебе этого не понять . Ты специально выставляешь тут всякую чушь , не понимая и не зная , что реально происходить .И не надо жаловаться на картинки во флуде . Если ты их принял на свой счёт - то , как говорится , на воре и шапка горит.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.03.24 - 15:42
Цитата:
Хм..
Как?
Мирный путь это бомбить мирную Одессу?
За территории Крыма?
У меня там племяш погиб, которого отправили в мясной штурм в 19 лет, почему до этого не решили мирно то?
Гога:
Всё можно решить мирным путём
Всё можно решить мирным путём
Хм..
Как?
Мирный путь это бомбить мирную Одессу?
За территории Крыма?
У меня там племяш погиб, которого отправили в мясной штурм в 19 лет, почему до этого не решили мирно то?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.03.24 - 15:43
Цитата:
Хм..
Где я жаловался?
Ты там что, выдумываешь?
Картинки твои, крым твой.
Не жаловался я.
Ты же что то Тимуру начал базарить
Гога:
.И не надо жаловаться на картинки во флуде .
.И не надо жаловаться на картинки во флуде .
Хм..
Где я жаловался?
Ты там что, выдумываешь?
Картинки твои, крым твой.
Не жаловался я.
Ты же что то Тимуру начал базарить
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.03.24 - 15:44
Цитата:
Как кино, не идет что ли?
В какой раз пересматриваешь?
Гога:
не понимая и не
не понимая и не
Как кино, не идет что ли?
В какой раз пересматриваешь?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.03.24 - 15:47
Цитата:
-----А это что ?----******1 111(Полноправные пользователи)Регистрация:17.01.12Сообщений:36284 Ваши вопросы редакции и сообществуОтправлено: 02.03.24 - 19:33#6424 Здравствуйте я вопрос.Посмотрите с этого комментаhttps://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=50408&post_id=1037931&viewmode=flat&sortorder=0&showonepost=1Мы вдвоем разговариваем, с помощью картинок или так, по правилам вы должны это удалять теперь?
111:
Где я жаловался?
Где я жаловался?
-----А это что ?----******1 111(Полноправные пользователи)Регистрация:17.01.12Сообщений:36284 Ваши вопросы редакции и сообществуОтправлено: 02.03.24 - 19:33#6424 Здравствуйте я вопрос.Посмотрите с этого комментаhttps://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=50408&post_id=1037931&viewmode=flat&sortorder=0&showonepost=1Мы вдвоем разговариваем, с помощью картинок или так, по правилам вы должны это удалять теперь?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.03.24 - 16:00
Цитата:
Это всего лишь пример, меня твои картинки вообще не раздражают, и убери кривую ссылку, страницу опять испортил, вертикальная полоса пошла
Гога:
Это всего лишь пример, меня твои картинки вообще не раздражают, и убери кривую ссылку, страницу опять испортил, вертикальная полоса пошла
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.03.24 - 16:01
Я так сказал потому, потому что Тимур Гафуров рассказал о новом правиле, где двое разговаривают и не важно как, картинками или просто общением, теперь модераторы имеют право удалять ДВОИХ разговаривающих пользователей или нет.
Сказал там по русски
Сказал там по русски
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.03.24 - 16:05
Цитата:
-Где ?
111:
убери кривую ссылку, страницу опять испортил, вертикальная полоса пошла
убери кривую ссылку, страницу опять испортил, вертикальная полоса пошла
-Где ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.03.24 - 16:16
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20160
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.03.24 - 16:18
«Тимур и его команда» — визитная карточка писателя Аркадия Гайдара.
смотрю некоторые тут знакомы с этим произведением.
неожиданно.
правда когда всуе упоминают имя главного героя, звучит не очень.
[Исправлено: alex_60, 03.03.2024 - 17:19]
смотрю некоторые тут знакомы с этим произведением.
неожиданно.
правда когда всуе упоминают имя главного героя, звучит не очень.
[Исправлено: alex_60, 03.03.2024 - 17:19]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4457
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.03.24 - 16:19
Цитата:
Всегда это сколько времени? Зачем повторять за пропагандистами всякие бредни?В то время был СССР и это был переход одной территории в рамках единого государства от одного субъекта другому в целях экономической целесообразности. И что такое для Вас легитимный переход? Вооружённый захват? Так как это осуществила Екатерина!! завоевав Крым? С таким же успехом Италия сейчас может претендовать на Париж и всю Францию,заявив , что всё это принадлежало Римской империи
Гога:
Крым был всегда Российской территорией
Крым был всегда Российской территорией
Всегда это сколько времени? Зачем повторять за пропагандистами всякие бредни?В то время был СССР и это был переход одной территории в рамках единого государства от одного субъекта другому в целях экономической целесообразности. И что такое для Вас легитимный переход? Вооружённый захват? Так как это осуществила Екатерина!! завоевав Крым? С таким же успехом Италия сейчас может претендовать на Париж и всю Францию,заявив , что всё это принадлежало Римской империи
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