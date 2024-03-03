Отправлено: - 15:49

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А вообще, исходя из Истории, что такое Русь?

[Исправлено: Kairat stayer, 03.03.2024 - 16:51]

Цитата:Ниже процитирую отрывки из заметки от 2020 года: Великодержавие как судьба России. Страна подчинена воле наследников Чингисхана.На дворе 2024 год, с момента написания статьи прошло почти четыре года. Великие россияне скоро, очередной раз на троне оставят самодержца, ну и пропаганда дальше будет вещать о великодержавности. Свободы мнений, демократической смене власти нужно забыть на неопределённый период.Следует отметить, что 31 марта 2020 отмечал: Из той же оперы, ранее В.В.Жириновский, в какой-то степени рупор властей, на красной площади раздавая деньги приговаривал: холопы, крепостные и.т.д. Потом через несколько дней пояснил, что мы все безлошадные, бесправные и.т.д. Ещё раньше когда получал государственную награду сказал: Боже, Царя храни! Потом пояснял, что это не про правителя.Товарищи, сэры, господа и дамы, как отметил выше процитирую, пока не самого себя, а отрывки из статьи от 25 марта 2020 года:История с обнулением четырех сроков пребывания Путина у власти подтвердила старую истину: традиционное русское самодержавие несовместимо с Конституцией всерьез, ибо Конституция была создана европейцами, чтобы ограничивать своеволие монархов. Путин, как известно, долго колебался – присоединять Крым к России или нет. Но когда решил, что присоединять надо, никто не мог ему возразить, обратить внимание на негативные последствия этой операции...Своеволие царя ограничивалось божественным происхождением его власти, ограничивалось его близкими. Самодержавие генерального секретаря КПСС было ограничено Политбюро ЦК КПСС. А у Путина, как и у Сталина, нет никаких ограничений. Поэтому наша судьба во многом зависит от того, что происходит в душе и в сознании Владимира Путина...Сказал Путин, что надо «Россию поднять с колен», сразу же Борис Грызлов отозвался: «Дума – не место для дискуссий». Великодержавие и демократия по своей природе несовместимы, и Грызлов был прав: хотите великодержавия как подлинной русскости, забудьте о политике, свободе мнений, демократической смене власти. Логика здесь простая: русское великодержавие создавали самодержцы, а потому нельзя ценить великодержавие, не любя самодержцев. Перед Путиным стоит серьезная проблема. Отдашь свою власть, – все станут умными и смелыми и будут критиковать тебя за твои просчеты и ошибки. Даже Сурков при всем верноподданничестве в интервью Алексею Чеснакову рискнул сказать правду о создании проекта «Новороссия», о том, что с самого начала было ясно, что этот проект приведет к гибели людей...И где же выход? Ситуация предельно противоречивая. Наследство Чингисхана – русское покорное отношение к самодержавной царской власти – непреодолимо. В 1917 году мы перешли от царистского всевластия к большевистскому. А сейчас, спустя 100 лет после ленинского Октября, мы снова возрождаем традиционное русское самодержавие. Но очевидно, что для спасения страны Путину надо отказаться от ничем не обоснованных традиционных русских имперских амбиций, от мифов, за которыми стоит непреодоленная советская «образованщина», от всех пустых разговоров о ценностях «русского мира». Путину и его силовикам пора осознать, что советская империя умерла навсегда, что надо привести свою внутреннюю и внешнюю политику в соответствие с реалиями этого распада. В конце концов, пора осознать, что Российская Федерация – это совсем не Россия. Россия без Украины и Белоруссии – это Московия...Подробнее здесь: