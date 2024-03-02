Отправлено: - 14:56

Skeptic:

А то, что "Россия опять впряглась", как раз и говорит о том, что в России историю хорошо знают и хорошо усваивают её уроки.

Skeptic:

Иначе снова ждали бы "22 июня 1941 года". Со всеми вытекающими.

Цитата:На счет усваиваемости, меня обуревают большие сомнения. Политика РФ и других постсоветских стран, не блещет здравомыслием.Именно беззубая политика РФ привела к 2014. Но благодаря перевороту РФ смогла отжать Крым, но побоялась отжать Донбасс. Из-за этого уже скоро 10 лет там не прекращается стрельба и страдают мирные люди. Ошибкой РФ было признание переворота и людей пришедших к власти легитимными. Если бы РФ не признавала этот переворот, она могла в законном порядке ввести армию тогда для восстановления конституционного строя Украины. В 2014 году она взяла бы Украину под контроль без особых проблем. Армия Украины на тот момент была дезорганизована, большая часть армии была пророссийской. Осталось бы разобраться только с нацбатами, на тот момент не представлявшими большую угрозу в военном плане.Но то ли ВВП решил довольствоваться малым, то ли их развели западные партнеры (не без этого), короче время было потеряно.Цитата:Практически дождались, судя по продвижению и результатам СВО.