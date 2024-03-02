НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Два вектора в топонимике
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48700
Юрий БОНДАРЕНКО: Два вектора в топонимике
Отправлено: 02.03.24 - 10:57
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Будучи преподавателем философии и культурологии, но не филологом и не спецом в области топонимики, я невольно оказался захваченным и теми круговоротами мысли, которые бурлят и у нас, в Казахстане, да и не только, и размышлениями о топонимике известного далеко за пределами области профессора КРУ Амасбека Абсадыка. Но что же это за два вектора?
Читать новость

a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20160
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Два вектора в топонимике
Отправлено: 02.03.24 - 10:57
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"доказать" можно все.
например что два умножить на два =пять.
да что пять ,2*2=6.

Очень просто. Сравним через вычитание 2*2-5. Если сумма получится меньше нуля, то 2*2<5, если больше - то 2*2>5 ну и, соответственно если нулю, то 2*2=5. Результат уравнения выразим через х. Тогда 2*2-5=x. Разделим обе части уравнения на х. Получаем (2*2-5)/x=1 или 2*2/x=(1+5)/x. Домножаем обе части уравнения на x и получаем 2*2=1+5 или 2*2=6.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36287
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Два вектора в топонимике
Отправлено: 02.03.24 - 13:32
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Было и многое иное, включая и брачные союзы, и взаимопроникновение обычаев и способов ведения военных действий.

Тов. Бондаренко, было?
Вы вроде преподаватель, умнейший человек и говорите это Было?
Это все есть, и тем более война между нашими народами!
Вы как, играете снова словами, не видя того, что сегодня уже есть и оно началось вчера?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36287
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Два вектора в топонимике
Отправлено: 02.03.24 - 13:40
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
И это не говоря уже о хороводе переименований вокруг столицы Казахстана. Так неужели и самая недавняя история нас ничему не научила?..


Вы имеете в виду нападение России на Украину?
Так ведь?
Вот где то в далекой стране дед Ванго назвал своего внука Ганго.
За что его убил ближайший родич Мянго.
Вы боитесь дать имя своему внуку, оглядываясь на разъяренных родственников, не имея собственного Я?
Но мы казахстанцы, не такие к вашему глубокому сожалению.
У нашего народа есть своё Я и не надо думать что он чей то раб и обязан быть таковым!
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1211
Юрий БОНДАРЕНКО: Два вектора в топонимике
Отправлено: 02.03.24 - 15:27
#4
Комментарий удален модератором.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20160
Юрий БОНДАРЕНКО: Два вектора в топонимике
Отправлено: 02.03.24 - 16:08
#5
Комментарий удален модератором.
Профайл
m
* mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
111
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Два вектора в топонимике
Отправлено: 02.03.24 - 20:38
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"...Игра в переименования, превращаемая в кампанию по выжиманию средств из госбюджета и некий пиар собственного имени."...

Это скорее всего тренд задаваемый извне и политика спускаемая сверху. Никто не будет просто так, на ровном месте разводить этот гемор, тем паче ради ляма тенге - там копейки в этих табличках, это же не асфальт и не поребрик. Пиар собственного имени - тож сомнительно. Чтоб тебя упоминали всуе, кому это надо.

"...Так неужели и самая недавняя история нас ничему не научила?.."

История никого ничему не учит.
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1166
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Два вектора в топонимике
Отправлено: 02.03.24 - 23:45
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
mks2703:
История никого ничему не учит.

История только дураков ничему не учит.
Профайл
m
* mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
111
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Два вектора в топонимике
Отправлено: 03.03.24 - 09:28
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
История только дураков ничему не учит.


Ну тогда этот мир дурацкий. Вспомним французов, они снова хотят воевать. Вспомним немцев, они забыли, что было в прошлом веке. Дважды забыли - 1 мировая, 2 мировая и вот опять раздухарились подорвать крымский мост.
Афганистан - англичане, русские, американцы.
Россия спасала братушек от турок, а братушки с немцами дошли до Сталиграда. Потом опять болгары стали братушками, и опять предали вступив в НАТО, и поддерживая врагов сегодня.
Россия уже впрягалась за православных сербов и сгорела в огне революции. Сейчас снова впряглась за русский православный мир...
Примеров масса. Поэтому утверждать, что "история только дураков ничему не учит", не совсем справедливо.
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1166
Юрий БОНДАРЕНКО: Два вектора в топонимике
Отправлено: 03.03.24 - 11:50
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
mks2703:
не совсем справедливо

:-) "не совсем", это уже ближе к истине.
А то, что "Россия опять впряглась", как раз и говорит о том, что в России историю хорошо знают и хорошо усваивают её уроки.
Иначе снова ждали бы "22 июня 1941 года". Со всеми вытекающими.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5922
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Два вектора в топонимике
Отправлено: 03.03.24 - 12:08
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
Со всеми вытекающими.


Лишь бы не запрещали НА ОФИЦИАЛЬНОМ уровне изучение именно РУССКОГО языка и именно со ВТОРОГО класса.
Профайл
m
* mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
111
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Два вектора в топонимике
Отправлено: 03.03.24 - 14:56
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
А то, что "Россия опять впряглась", как раз и говорит о том, что в России историю хорошо знают и хорошо усваивают её уроки.



На счет усваиваемости, меня обуревают большие сомнения. Политика РФ и других постсоветских стран, не блещет здравомыслием.
Именно беззубая политика РФ привела к 2014. Но благодаря перевороту РФ смогла отжать Крым, но побоялась отжать Донбасс. Из-за этого уже скоро 10 лет там не прекращается стрельба и страдают мирные люди. Ошибкой РФ было признание переворота и людей пришедших к власти легитимными. Если бы РФ не признавала этот переворот, она могла в законном порядке ввести армию тогда для восстановления конституционного строя Украины. В 2014 году она взяла бы Украину под контроль без особых проблем. Армия Украины на тот момент была дезорганизована, большая часть армии была пророссийской. Осталось бы разобраться только с нацбатами, на тот момент не представлявшими большую угрозу в военном плане.
Но то ли ВВП решил довольствоваться малым, то ли их развели западные партнеры (не без этого), короче время было потеряно.

Цитата:
Skeptic:
Иначе снова ждали бы "22 июня 1941 года". Со всеми вытекающими.


Практически дождались, судя по продвижению и результатам СВО.
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1166
Юрий БОНДАРЕНКО: Два вектора в топонимике
Отправлено: 03.03.24 - 15:48
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
mks2703:
судя по продвижению и результатам СВО

Вам надо, чтобы Россия занималась ковровыми бомбардировками, как Германия в прошлом веке и США в последние 30 лет?
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1166
Юрий БОНДАРЕНКО: Два вектора в топонимике
Отправлено: 03.03.24 - 15:50
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
mks2703:
развели западные партнеры

Развели, конечно.
Остаётся надеяться, что больше Россия никогда не поведётся на "обещания" варварского запада.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 45, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 44
Зарегистрированные пользователи: КГСПС

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS