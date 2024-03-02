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Юрий БОНДАРЕНКО: Два вектора в топонимике
Юрий БОНДАРЕНКО: Два вектора в топонимике
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48700
Юрий БОНДАРЕНКО: Два вектора в топонимике
Отправлено: 02.03.24 - 10:57
Будучи преподавателем философии и культурологии, но не филологом и не спецом в области топонимики, я невольно оказался захваченным и теми круговоротами мысли, которые бурлят и у нас, в Казахстане, да и не только, и размышлениями о топонимике известного далеко за пределами области профессора КРУ Амасбека Абсадыка. Но что же это за два вектора?
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20160
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Два вектора в топонимике
Отправлено: 02.03.24 - 10:57
"доказать" можно все.
например что два умножить на два =пять.
да что пять ,2*2=6.
Очень просто. Сравним через вычитание 2*2-5. Если сумма получится меньше нуля, то 2*2<5, если больше - то 2*2>5 ну и, соответственно если нулю, то 2*2=5. Результат уравнения выразим через х. Тогда 2*2-5=x. Разделим обе части уравнения на х. Получаем (2*2-5)/x=1 или 2*2/x=(1+5)/x. Домножаем обе части уравнения на x и получаем 2*2=1+5 или 2*2=6.
например что два умножить на два =пять.
да что пять ,2*2=6.
Очень просто. Сравним через вычитание 2*2-5. Если сумма получится меньше нуля, то 2*2<5, если больше - то 2*2>5 ну и, соответственно если нулю, то 2*2=5. Результат уравнения выразим через х. Тогда 2*2-5=x. Разделим обе части уравнения на х. Получаем (2*2-5)/x=1 или 2*2/x=(1+5)/x. Домножаем обе части уравнения на x и получаем 2*2=1+5 или 2*2=6.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 36287
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Два вектора в топонимике
Отправлено: 02.03.24 - 13:32
Цитата:
Тов. Бондаренко, было?
Вы вроде преподаватель, умнейший человек и говорите это Было?
Это все есть, и тем более война между нашими народами!
Вы как, играете снова словами, не видя того, что сегодня уже есть и оно началось вчера?
Было и многое иное, включая и брачные союзы, и взаимопроникновение обычаев и способов ведения военных действий.
Тов. Бондаренко, было?
Вы вроде преподаватель, умнейший человек и говорите это Было?
Это все есть, и тем более война между нашими народами!
Вы как, играете снова словами, не видя того, что сегодня уже есть и оно началось вчера?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 36287
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Два вектора в топонимике
Отправлено: 02.03.24 - 13:40
Цитата:
Вы имеете в виду нападение России на Украину?
Так ведь?
Вот где то в далекой стране дед Ванго назвал своего внука Ганго.
За что его убил ближайший родич Мянго.
Вы боитесь дать имя своему внуку, оглядываясь на разъяренных родственников, не имея собственного Я?
Но мы казахстанцы, не такие к вашему глубокому сожалению.
У нашего народа есть своё Я и не надо думать что он чей то раб и обязан быть таковым!
И это не говоря уже о хороводе переименований вокруг столицы Казахстана. Так неужели и самая недавняя история нас ничему не научила?..
Вы имеете в виду нападение России на Украину?
Так ведь?
Вот где то в далекой стране дед Ванго назвал своего внука Ганго.
За что его убил ближайший родич Мянго.
Вы боитесь дать имя своему внуку, оглядываясь на разъяренных родственников, не имея собственного Я?
Но мы казахстанцы, не такие к вашему глубокому сожалению.
У нашего народа есть своё Я и не надо думать что он чей то раб и обязан быть таковым!
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1211
Юрий БОНДАРЕНКО: Два вектора в топонимике
Отправлено: 02.03.24 - 15:27
Комментарий удален модератором.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20160
Юрий БОНДАРЕНКО: Два вектора в топонимике
Отправлено: 02.03.24 - 16:08
Комментарий удален модератором.
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Два вектора в топонимике
Отправлено: 02.03.24 - 20:38
"...Игра в переименования, превращаемая в кампанию по выжиманию средств из госбюджета и некий пиар собственного имени."...
Это скорее всего тренд задаваемый извне и политика спускаемая сверху. Никто не будет просто так, на ровном месте разводить этот гемор, тем паче ради ляма тенге - там копейки в этих табличках, это же не асфальт и не поребрик. Пиар собственного имени - тож сомнительно. Чтоб тебя упоминали всуе, кому это надо.
"...Так неужели и самая недавняя история нас ничему не научила?.."
История никого ничему не учит.
Это скорее всего тренд задаваемый извне и политика спускаемая сверху. Никто не будет просто так, на ровном месте разводить этот гемор, тем паче ради ляма тенге - там копейки в этих табличках, это же не асфальт и не поребрик. Пиар собственного имени - тож сомнительно. Чтоб тебя упоминали всуе, кому это надо.
"...Так неужели и самая недавняя история нас ничему не научила?.."
История никого ничему не учит.
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Два вектора в топонимике
Отправлено: 02.03.24 - 23:45
Цитата:
История только дураков ничему не учит.
mks2703:
История никого ничему не учит.
История никого ничему не учит.
История только дураков ничему не учит.
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Два вектора в топонимике
Отправлено: 03.03.24 - 09:28
Цитата:
Ну тогда этот мир дурацкий. Вспомним французов, они снова хотят воевать. Вспомним немцев, они забыли, что было в прошлом веке. Дважды забыли - 1 мировая, 2 мировая и вот опять раздухарились подорвать крымский мост.
Афганистан - англичане, русские, американцы.
Россия спасала братушек от турок, а братушки с немцами дошли до Сталиграда. Потом опять болгары стали братушками, и опять предали вступив в НАТО, и поддерживая врагов сегодня.
Россия уже впрягалась за православных сербов и сгорела в огне революции. Сейчас снова впряглась за русский православный мир...
Примеров масса. Поэтому утверждать, что "история только дураков ничему не учит", не совсем справедливо.
Skeptic:
История только дураков ничему не учит.
История только дураков ничему не учит.
Ну тогда этот мир дурацкий. Вспомним французов, они снова хотят воевать. Вспомним немцев, они забыли, что было в прошлом веке. Дважды забыли - 1 мировая, 2 мировая и вот опять раздухарились подорвать крымский мост.
Афганистан - англичане, русские, американцы.
Россия спасала братушек от турок, а братушки с немцами дошли до Сталиграда. Потом опять болгары стали братушками, и опять предали вступив в НАТО, и поддерживая врагов сегодня.
Россия уже впрягалась за православных сербов и сгорела в огне революции. Сейчас снова впряглась за русский православный мир...
Примеров масса. Поэтому утверждать, что "история только дураков ничему не учит", не совсем справедливо.
Юрий БОНДАРЕНКО: Два вектора в топонимике
Отправлено: 03.03.24 - 11:50
Цитата:
"не совсем", это уже ближе к истине.
А то, что "Россия опять впряглась", как раз и говорит о том, что в России историю хорошо знают и хорошо усваивают её уроки.
Иначе снова ждали бы "22 июня 1941 года". Со всеми вытекающими.
mks2703:
не совсем справедливо
не совсем справедливо
"не совсем", это уже ближе к истине.
А то, что "Россия опять впряглась", как раз и говорит о том, что в России историю хорошо знают и хорошо усваивают её уроки.
Иначе снова ждали бы "22 июня 1941 года". Со всеми вытекающими.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5922
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Два вектора в топонимике
Отправлено: 03.03.24 - 12:08
Цитата:
Лишь бы не запрещали НА ОФИЦИАЛЬНОМ уровне изучение именно РУССКОГО языка и именно со ВТОРОГО класса.
Skeptic:
Со всеми вытекающими.
Со всеми вытекающими.
Лишь бы не запрещали НА ОФИЦИАЛЬНОМ уровне изучение именно РУССКОГО языка и именно со ВТОРОГО класса.
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Два вектора в топонимике
Отправлено: 03.03.24 - 14:56
Цитата:
На счет усваиваемости, меня обуревают большие сомнения. Политика РФ и других постсоветских стран, не блещет здравомыслием.
Именно беззубая политика РФ привела к 2014. Но благодаря перевороту РФ смогла отжать Крым, но побоялась отжать Донбасс. Из-за этого уже скоро 10 лет там не прекращается стрельба и страдают мирные люди. Ошибкой РФ было признание переворота и людей пришедших к власти легитимными. Если бы РФ не признавала этот переворот, она могла в законном порядке ввести армию тогда для восстановления конституционного строя Украины. В 2014 году она взяла бы Украину под контроль без особых проблем. Армия Украины на тот момент была дезорганизована, большая часть армии была пророссийской. Осталось бы разобраться только с нацбатами, на тот момент не представлявшими большую угрозу в военном плане.
Но то ли ВВП решил довольствоваться малым, то ли их развели западные партнеры (не без этого), короче время было потеряно.
Цитата:
Практически дождались, судя по продвижению и результатам СВО.
Skeptic:
А то, что "Россия опять впряглась", как раз и говорит о том, что в России историю хорошо знают и хорошо усваивают её уроки.
А то, что "Россия опять впряглась", как раз и говорит о том, что в России историю хорошо знают и хорошо усваивают её уроки.
На счет усваиваемости, меня обуревают большие сомнения. Политика РФ и других постсоветских стран, не блещет здравомыслием.
Именно беззубая политика РФ привела к 2014. Но благодаря перевороту РФ смогла отжать Крым, но побоялась отжать Донбасс. Из-за этого уже скоро 10 лет там не прекращается стрельба и страдают мирные люди. Ошибкой РФ было признание переворота и людей пришедших к власти легитимными. Если бы РФ не признавала этот переворот, она могла в законном порядке ввести армию тогда для восстановления конституционного строя Украины. В 2014 году она взяла бы Украину под контроль без особых проблем. Армия Украины на тот момент была дезорганизована, большая часть армии была пророссийской. Осталось бы разобраться только с нацбатами, на тот момент не представлявшими большую угрозу в военном плане.
Но то ли ВВП решил довольствоваться малым, то ли их развели западные партнеры (не без этого), короче время было потеряно.
Цитата:
Skeptic:
Иначе снова ждали бы "22 июня 1941 года". Со всеми вытекающими.
Иначе снова ждали бы "22 июня 1941 года". Со всеми вытекающими.
Практически дождались, судя по продвижению и результатам СВО.
Юрий БОНДАРЕНКО: Два вектора в топонимике
Отправлено: 03.03.24 - 15:48
Цитата:
Вам надо, чтобы Россия занималась ковровыми бомбардировками, как Германия в прошлом веке и США в последние 30 лет?
mks2703:
судя по продвижению и результатам СВО
судя по продвижению и результатам СВО
Вам надо, чтобы Россия занималась ковровыми бомбардировками, как Германия в прошлом веке и США в последние 30 лет?
Юрий БОНДАРЕНКО: Два вектора в топонимике
Отправлено: 03.03.24 - 15:50
Цитата:
Развели, конечно.
Остаётся надеяться, что больше Россия никогда не поведётся на "обещания" варварского запада.
mks2703:
развели западные партнеры
развели западные партнеры
Развели, конечно.
Остаётся надеяться, что больше Россия никогда не поведётся на "обещания" варварского запада.
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