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Эвтаназия? Или все-таки убийство? - Проблему бродячих животных предлагают решать кардинально. Что об этом думают чиновники и зоозащитники?
Эвтаназия? Или все-таки убийство? - Проблему бродячих животных предлагают решать кардинально. Что об этом думают чиновники и зоозащитники?
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