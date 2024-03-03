Отправлено: - 13:37

Зоозащитники считают, что собак усыпили, вывезли на скотомогильник и... сожгли. Они обращались в пункт временного содержания, но собак там не было.

Цитата:Усыпили, живьем сожгли и съели!Зоозащитники те еще расказчики..